Selena Gomez plaisante en disant qu’elle a l’air « constipée » avec Taylor Swift aux VMA – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Selena Gomez et Taylor Swift a passé un bon moment ensemble aux MTV VMA le mardi 12 septembre. Les deux chanteurs ayant une amitié de longue date, bien sûr, ils ont posé pour quelques photos ensemble. Selena a partagé une jolie photo d’eux en train de s’embrasser sur son histoire Instagram, et même si elle s’extasie sur l’apparence incroyable de sa meilleure amie, elle a fait une petite blague à ses propres dépens.

Sur la photo, Selena, 31 ans, et Taylor, 33 ans, semblaient rire alors qu’elles se tenaient dans les coulisses lors de la remise des prix. Pendant qu’ils parlaient, la photo franche a pris Selena sous un angle qu’elle a trouvé drôle, alors qu’elle exaltait sa magnifique meilleure amie. « Elle est magnifique. J’ai l’air constipée », a-t-elle écrit. « Typique. »

📸 | Selena Gomez via une histoire Instagram #VMA — « Elle est superbe, j’ai l’air constipée. Typique. » pic.twitter.com/VAN0Bz3WA9 – Actualités Taylor Swift 🩵 (@TSwiftNZ) 13 septembre 2023

Malgré la plaisanterie d’autodérision de Selena, les deux dames étaient absolument magnifiques pour les VMA. Le chanteur de « Single Soon » portait une robe rouge en lambeaux, avec un motif floral étincelant partout. Le look a été complété par des bagues scintillantes et des talons hauts assortis. Pendant ce temps, Taylor a opté pour une robe noire avec une fente haute sur la jambe. Même si 1989 est-elle la prochaine La version de Taylor tomber, la robe cédait définitivement réputation ambiance.

La nuit a été énorme pour Tay et Selena. La popstar « Anti-Hero » a été l’artiste la plus nominée et la plus décorée, remportant 9 des 11 VMA pour lesquels elle a été nominée, y compris les très convoités vidéo de l’année, chanson de l’année et artiste de l’année. Selena a été nominée pour trois prix avec elle Réma collaboration «Calm Down». Elle a remporté le prix du meilleur Afrobeats.

Les deux chanteurs se sont soutenus mutuellement dans leurs efforts musicaux cet été. Selena a assisté à l’épopée « Eras Tour » de Taylor. Quand le Seuls les meurtres dans le bâtiment La star a sorti sa nouvelle chanson « Single Soon », lui a crié Taylor sur Instagram. «Quand ton meilleur ami est le meilleur. Je danserai sur ça pour toujours, je pense », a-t-elle écrit.

Aux VMA, Selena est également devenue virale pour ses réactions à Olivia Rodrigo performance et audition que Chris Brown a été nominé pour un prix. Après coup, elle a repris son histoire Instagram et a juré de « ne plus jamais être un mème », après la réponse. « Je préfère rester assise plutôt que d’être traînée parce que je suis moi-même », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. « Beaucoup d’amour. »