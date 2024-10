Selena Gomez partage une réaction honnête à son statut de milliardaire

« Je ne sais tout simplement pas si c’est réel. Ma voix tremble même. » elle a dit E! Nouvelles sur le tapis rouge du NYFF. « Je suis reconnaissant. Je pense que ce film atteint tous les cylindres différents. C’est très amusant. C’est très passionné, et il parle vraiment de quatre femmes, et de leur parcours. Et ça a été une bénédiction, donc d’être dans cette catégorie, c’est un honneur. »

Le Seuls les meurtres dans le bâtiment L’actrice a également noté qu’elle se trouve dans « une situation beaucoup plus stable » ces jours-ci, ce qui elle aimerait pouvoir revenir en arrière et le dire à son jeune moi.

« Je lui dirais de se calmer, tout ira bien de l’autre côté », a-t-elle ajouté. « C’est un peu écrasant de rester dans cette industrie pendant si longtemps. »