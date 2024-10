Selena Gomez partage quand elle se sent « la plus belle »

Selena Gomez a partagé le moment où elle se sent le plus belle.

Lors de l’événement Rare Impact Fund Benefit, Gomez a parlé du moment où elle se sent jolie.

Elle a dit PERSONNES magazine, « Je me sens plus belle quand je me réveille. »

« Parce que je peux me réveiller avec ma sœur [Gracie] ou je peux me réveiller avec mes grands-parents. Tout cela me fait me sentir jolie », a ajouté Gomez.

La chanteuse et actrice était superbe dans sa robe de cocktail Oscar de la Renta lors de l’événement. Elle a prononcé un discours lors de l’événement pour sensibiliser la population et collecter des fonds en faveur de la santé mentale.

S’adressant à la foule, Gomez a admis : « Je suis un peu dépassé, mais je suis excité. »

Elle a poursuivi : « Nous méritons tous du soutien si et quand nous en avons besoin, peu importe qui nous sommes. Je crois que la connexion est importante et je suis ici pour être une voix pour ceux qui n’en ont peut-être pas ou pour ceux qui n’en ont pas. on a l’impression qu’ils en ont un. »

« Je suis ici pour refléter les jeunes qui me contactent chaque jour et me font confiance avec leur vérité. Leur amour et leur dévouement m’ont complètement aidé dans mes moments les plus sombres, et pour cela je leur serai toujours redevable. , et je veux faire tout ce que je peux », a ajouté Gomez.