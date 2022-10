Selena Gomez partage la bande-annonce du documentaire “My Mind and Me”: “Je suis reconnaissante d’être en vie”

Selena Gomez a donné aux fans un aperçu de son prochain documentaire “My Mind and Me”.

L’actrice et musicienne de 30 ans a partagé la bande-annonce lundi sur Instagram en l’honneur de la Journée mondiale de la santé mentale.

“Soyez juste qui vous êtes, Selena. Personne ne se soucie de ce que vous faites”, a déclaré Gomez dans la bande-annonce.

“Il s’agit de qui je suis, d’être d’accord avec où je suis. Je suis reconnaissant d’être en vie.”

SELENA GOMEZ ADRESSE LA HAINE “VILE” ET “DÉGOUTANTE” APRÈS L’ENTRETIEN PODCAST DE HAILEY BIEBER

Le documentaire, qui sortira sur Apple TV+ le 4 novembre, est réalisé par Alek Keshishian. “My Mind and Me” documente la lutte de Gomez contre la santé, l’anxiété et la dépression au cours des six dernières années.

“Je n’avais aucun intérêt à faire un documentaire pop traditionnel”, a déclaré Keshishian à propos du film, a rapporté Variety. “Je voulais montrer quelque chose de plus authentique et Selena l’a fait aussi. Elle a une vulnérabilité brute qui m’a capturé… Je n’avais aucune idée alors que cela deviendrait un travail d’amour de six ans.”

“Tout ce que j’ai traversé, ça va être là. J’en fais juste mon ami maintenant”, a également déclaré Gomez dans le documentaire.

“Je sais que c’est le début pour moi.”

SELENA GOMEZ A 30 ANS : COMMENT ELLE A SURVÉCU À LA CÉLÉBRITÉ, À LA MALADIE, AU CŒUR ET EST ARRIVÉE AU TOP

Ce n’est pas la première fois que Gomez fait la lumière sur ses problèmes de santé mentale.

En 2014, l’ancienne star de Disney est entrée dans un établissement de santé mentale peu de temps après avoir reçu un diagnostic de lupus et a révélé plus tard qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire.

“Mon lupus, ma greffe de rein, ma chimiothérapie, ma maladie mentale, mes chagrins d’amour très publics – ce sont toutes des choses qui auraient honnêtement dû me faire tomber”, a expliqué l’actrice dans une interview en 2020 avec le magazine Elle. “Chaque fois que je traversais quelque chose, je me disais : ‘Quoi d’autre ? À quoi d’autre vais-je devoir faire face ?'”

Gomez a inclus son travail de santé mentale dans ses entreprises commerciales. En 2020, elle a lancé Rare Beauty afin de “créer un espace sûr et accueillant dans la beauté – et au-delà”, selon l’énoncé de mission de la marque.

La marque comprend le Rare Impact Fund, qui collecte des fonds pour les services de santé mentale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Gomez a commencé sa carrière en tant qu’enfant star dans “Barney & Friends”. Plus tard, elle est devenue célèbre sur “Wizards of Waverly Place” de Disney Channel.

Plus récemment, l’actrice a joué aux côtés de Steve Martin et Martin Short dans “Only Murders in the Building”.

Gomez n’a pas seulement eu une carrière d’acteur réussie. Elle a également sorti de la musique avec son groupe Selena Gomez & The Scene avant de lancer sa carrière solo. Elle est connue pour ses chansons à succès telles que “Lose You to Love Me”, “It Ain’t Me” et “Love You Like a Love Song”.