Selena Gomez partage de nouveaux selfies sans maquillage – Hollywood Life

Selena Gomez, 30 ans, a affiché sa beauté naturelle sur Instagram le 1er février. La chanteuse a posé pour plusieurs selfies sans maquillage alors qu’elle portait deux pulls molletonnés différents, dont un noir et un bleu. Elle avait également les cheveux ondulés et détachés et adressa un léger sourire à la caméra.

“Moi”, Selena a simplement légendé le post de photos. Il n’a pas fallu longtemps à ses fans pour répondre aux clichés avec des commentaires remplis de compliments et de soutien. “Merci, merci, merci d’être un véritable modèle pour les jeunes femmes. Vous leur montrez qu’ils sont beaux, sans tout le glamour, et c’est quelque chose qui est tellement essentiel au bien-être de nos jeunes. Les magazines et les médias sociaux donnent une idée tellement déformée de ce qu’est la beauté. Continuez à être vous », a écrit un fan.

“Quelle reine publiant des photos d’elle-même dans toute sa beauté naturelle, sans filtre…. Le meilleur post que j’ai vu aujourd’hui ❤️❤️😍😍😍”, a écrit un autre fan, tandis qu’un troisième a partagé : “C’est pourquoi vous êtes un modèle pour beaucoup de gens.”

Les selfies sans maquillage de Selena surviennent après qu’elle a fait la une des journaux pour avoir répondu aux trolls qui ont souligné que ses mains tremblaient dans une vidéo récente. La beauté a révélé que les médicaments qu’elle prend pour le lupus lui font trembler les mains, ce qui a été vu lorsqu’elle se maquillait dans le récent clip TikTok. “Je tremble à cause de mes médicaments contre le lupus”, a-t-elle écrit sous un message partagé le 5 janvier. “Lisez également mon avertissement. Je ne suis pas un pro.

Selena est connue pour être ouverte et honnête avec ses fans sur les hauts et les bas de sa vie, ce qui l’a amenée à être une source d’inspiration pour les jeunes femmes. Elle s’est éloignée d’Instagram pendant un certain temps pour prendre soin de sa santé mentale, mais elle est récemment revenue et a reçu beaucoup d’amour de la part de ses abonnés. Son premier message comprenait de jolies photos d’elle debout dans un miroir tout en portant une tenue élégante comprenant une veste blanche. Elle avait également les cheveux tirés en une queue de cheval basse et un maquillage flatteur. « Attends, tu peux dire que je suis de retour sur Instagram ? » elle a demandé dans la légende.

