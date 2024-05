Selena Gomez parmi les lauréats de la meilleure actrice au Festival de Cannes

Ce week-end, la comédie policière musicale de Jacques Audiard Émilie Pérez présenté en première au Festival de Cannes. Selena Gomez, qui a joué dans le film espagnol, a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle d’épouse d’un baron de la drogue, aux côtés de ses camarades Karla Sofia Gascón, Zoe Saldña et Adriana Paz.

Gomez, qui a sorti « Single Soon » l’été dernier, a été nominé aux Golden Globes cette année et a un biopic sur Linda Ronstadt à venir. Elle a aussi Benny Blanco, le plus grand prix de tous. Le film à la mode a reçu une standing ovation de neuf minutes et serait en train d’être acquis par Netflix.