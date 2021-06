Selena Gomez parle de ses relations passées, les qualifiant de « maudites »

Nous avons vu l’évolution de Selena Gomez au fil des ans, elle est passée d’enfant actrice à icône de la pop en quelques années seulement et, ces derniers temps, également magnat de la beauté.

Comme elle était toujours sous les projecteurs, sa vie était constamment sous surveillance, en particulier ses relations. Sa relation la plus longue a été avec Justin Bieber, avec qui elle est sortie de 2010 à 2018, elle est également sortie avec le Weeknd en 2017. Son nom était également lié à Nick Jonas et Zedd.

Dans une récente interview avec Vogue Australia, la chanteuse de 28 ans a parlé franchement de ses détails auparavant inconnus sur ses relations passées, partageant comment elle se sentait comme si elles étaient toutes maudites et révélant les nombreuses leçons qu’elle avait apprises pendant le cours.

Elle a déclaré qu’elle se sentait toujours moins que dans les relations passées et ne s’était jamais vraiment sentie égale à ses proches. « Je pense que la plupart de mes expériences relationnelles ont été maudites, j’ai été beaucoup trop jeune pour être exposée à certaines choses quand j’étais en couple », a déclaré Selena.

Selena a déclaré que les sentiments d’insuffisance dans ses relations l’avaient conduite dans une quête pour embrasser pleinement ce qui la rend « rare », un mot qui est ressorti lors d’une session d’écriture avec l’auteur-compositeur Nolan Lambroza pour son single de 2020 qui célèbre l’amour de soi et l’individualité.

Elle a en outre ajouté: « Je suis reconnaissante qu’à l’âge de vingt-neuf ans, même il y a à peine deux ans, j’étais différente. Cela ne fait que s’améliorer, et c’est un peu ce que les gens disent, vous savez, quand vous vieillissez, vous se sentir un peu plus en confiance avec qui vous êtes. Je ne sais pas si ce sera chaque année pour moi.

Sur le plan professionnel, Selena devrait apparaître dans la série Hulu, « Only Murders in the Building », et une suite de sa célèbre franchise de films « Transylvania ».