Selena Gomez parle de sa relation avec Benny Blanco et envisage d’avoir des enfants

Après plus de 15 ans de relations qui ont fait la une des journaux, Selena Gomez a révélé ses réflexions sur la planification d’une famille.

Dans une interview de Time publié mercredi, la star de Disney devenue fondatrice de Rare Beauty, 31 ans, a admis qu’elle avait initialement trouvé difficile d’être célibataire il y a plusieurs années. Après avoir trouvé un sentiment de paix au milieu de ses cinq années de « solitude », elle a eu l’idée de fonder sa propre famille sans partenaire.

« J’ai été seule pendant cinq ans et je m’y suis vraiment habituée. Beaucoup de gens ont peur d’être seule et je me suis probablement torturée dans la tête pendant environ deux ans en étant seule, puis je l’ai en quelque sorte accepté », a-t-elle déclaré. a déclaré au magazine. « Ensuite, j’ai élaboré mon plan : j’allais l’adopter à 35 ans si je n’avais rencontré personne. »

Puis, l’année dernière, elle a rendu public sa relation avec le producteur de disques Benny Blanco, 36 ans.

L’actrice de « Only Murders in the Building » a déclaré à Time que même si elle ne le considérait que comme un ami au début, elle avait découvert que ses sentiments étaient romantiques après avoir assisté à une fête d’anniversaire pour rencontrer son ami.

« Cela arrive quand on s’y attend le moins », a déclaré Gomez. Cependant, elle a également précisé qu ‘ »il n’est pas ma seule source de bonheur ».

Selena Gomez révèle que Benny Blanco « n’ira nulle part de si tôt »

Gomez a également été interrogée sur le fait que son petit ami avait récemment fait la une des journaux avec certaines de ses remarques sur le spectacle Howard Stern. « Elle est la plus cool, la plus gentille, la plus douce », Blanco dit à Stern. « Elle est vraiment comme ma meilleure amie. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des enfants, Blanco a répondu : « C’est mon prochain objectif. » Et quand Stern a dit « Je prédis le mariage », Blanco a répondu : « Toi et moi tous les deux ».

« Je ne connais pas de monde où cela pourrait être meilleur que celui-ci », a-t-il déclaré.

Gomez a déclaré au Time que Blanco « ne peut pas mentir pour lui sauver la vie. Si on lui pose une question, il y répondra ».

Spin-off des « Les Sorciers de Waverly Place »:Voir les premières photos de Selena Gomez, David Henrie

Le multi-trait d’union a également expliqué à quel point il est rafraîchissant d’avoir un partenaire indifférent à la haine en ligne, d’autant plus que Gomez elle-même est la femme la plus suivie sur Instagram.

« Je sais ce que les gens peuvent faire aux gens que j’aime. Mes propres fans, que j’adore et qui ont façonné qui je suis, me diront les choses les plus blessantes sur la façon dont je vis ma vie », a-t-elle déclaré. « Mais il a la force en lui qu’aucun de ces bruits ne le dérange. C’est vraiment impressionnant, et je chéris chaque instant avec lui.

« Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je sais qu’il n’ira nulle part de si tôt. »

Bien que Gomez ait tendance à rester secrète sur ses relations personnelles, elle a été ouverte sur sa santé mentale et physique ces dernières années.

Son documentaire Apple TV+, « Selena Gomez : My Mind and Me », sorti en 2022, montrait aux fans derrière le rideau la vie apparemment glamour de la star. Des images qui ont duré six ans ont montré Gomez confrontée à des problèmes liés à sa santé mentale, au lupus, une maladie auto-immune chronique, et à sa renommée.

Gomez a déclaré au Time que son lupus était en rémission car elle prend des médicaments pour gérer ses symptômes et que son rein fonctionne bien sept ans après avoir subi une greffe de rein de son amie Francia Raísa.