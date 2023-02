Selena Gomez, Nicola Peltz et Brooklyn Beckham lors d’un dîner à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JosiahW / BACKGRID

Selena Gomez a pris le contrôle de New York avec son couple marié préféré, Nicolas Peltz et Brooklyn Beckham! Le Seuls les meurtres dans le bâtiment La star a été aperçue en train de rire avec ses meilleures amies alors qu’elles se rendaient à un dîner au hotspot des célébrités Carbone le mardi 7 février. Portant un pardessus noir chic, Selena a pris les devants alors que Nicola et Brooklyn avaient l’air tout aussi à la mode à quelques pas derrière.

Le hitmaker “Love You Like A Love Song” l’a gardé élégant dans un ensemble sombre avec un sac à main de créateur et des sabots noirs. Avec ses tresses brunes caractéristiques laissées longues et lâches, Selena a regardé chaque centimètre de la sensation pop internationale. Et avec à peine une goutte de maquillage, la star a laissé sa beauté naturelle occuper le devant de la scène.

Nicola, quant à elle, a mis son expérience de mannequin à profit alors qu’elle avait l’air de sortir de la couverture d’un magazine. L’étourdissant a secoué une couleur de cheveux nouvellement teinte, une veste de moto en cuir noir et une paire de pantalons en cuir moulants assortis. L’héritière a complété le look avec une écharpe en tricot et un petit sac à main noir.

Alors que Brooklyn a gardé un profil bas, Selena et Nicola ont continué à profiter de leur amitié étroite. Le duo a participé à plusieurs sorties ensemble ces derniers temps et a même célébré le Nouvel An dans des robes assorties lors de vacances au Mexique. Nicola s’est rendue sur sa propre page Instagram à l’époque pour partager des photos des vacances.

Dans d’autres clichés du voyage, Selena et Nicola ont révélé leurs tatouages ​​​​assortis qui épellent “ange” sur leurs bras respectifs. Selena a également inclus des photos sur son propre Instagram d’elle se blottissant avec Nicola et Brooklyn sur un canapé. “Fine nous appelle un throuple #foreverplusone”, a plaisanté le chanteur dans la légende.

Et une semaine après l’escapade du NYE, Selena et son adorable petite soeur Gracie, 9 ans, a aidé à célébrer le grand 28e anniversaire de Nicola ! Sur des photos sur Instagram, on peut voir les frères et sœurs donner à Nicola un doux baiser sur ses joues lors d’un dîner chic. “Ce n’est pas encore ton anniversaire mais célébrons MAINTENANT !” Selena a sous-titré le message parfait.

