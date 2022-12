Selena Gomez ne se maquille pas et porte un manteau de fourrure à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Fernando Ramales / BACKGRID

Selena Gomez a montré sa beauté naturelle alors qu’elle s’emmitouflait dans un manteau de fourrure noire à New York cette semaine. L’actrice et chanteuse de 30 ans portait un ensemble entièrement noir sous son long manteau de fourrure composé de sweats noirs et d’un pull à col roulé. Elle a associé le look monochrome à des bottes à plateforme noires et accessoirisé avec des nuances noires. La fondatrice de Rare Beauty a eu le visage frais alors qu’elle était accueillie par des fans enthousiastes dans les rues animées de la Grosse Pomme.

Plus à propos Selena Gomez

L’observation est survenue quelques jours seulement après qu’elle a fait une apparition surprise sur Saturday Night Live comme elle Seuls les meurtres dans le bâtiment co-stars Steve Martin et Martin court a ouvert le spectacle. Elle a fait son apparition alors que les co-stars se lisaient de faux éloges. « Wow, pas beaucoup de participation. Marty ne voulait pas être incinéré. Trop tard », a commencé Steve, 77 ans. Il a ensuite révélé les derniers mots de son ami : “Pilote automatique Tesla, engagez-vous.”

“Oh, Steve, espèce de fils fade et surestimé ab-ch où es-tu allé?” Martin, 72 ans, a déclaré à son tour faire son deuil. « Te voir dans ce cercueil me rappelle ce classique SNL sketch, ‘D—k in a Box.’ » Il s’est ensuite demandé avec qui il travaillerait maintenant que Steve était décédé. C’est alors que Selena est entrée dans le chat : “Et moi ?” dit-elle hors scène avant de prendre le devant de la scène avec les comédiens.

Selena a également fait la une des journaux récemment en répondant à l’observation d’un utilisateur de TikTok selon laquelle elle était “toujours maigre” lorsqu’elle sortait avec elle. Justin Bieber. La vidéo a ensuite montré un commentaire présumé que Selena aurait fait il y a peut-être des années sur Instagram à un fan commentant l’une de leurs ruptures. “Pas d’amour. [He’d] plutôt des modèles. Je suis juste trop normal », lit-on dans le commentaire.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Selena a vu le TikTiok et a laissé tomber un visage emoji triste dans la section des commentaires, envoyant les fans dans une frénésie. Alors que certains fans pensaient que l’emoji confirmait que la théorie du TikToker était correcte, d’autres ont fait valoir que Selena montrait simplement qu’elle n’aimait pas que sa relation avec Justin soit toujours évoquée.

Comme les fans le savent, Justin, 28 ans, a été marié à un mannequin Hailey Bieber26 ans, depuis 2018. Alors que les fans se querellaient pendant des années à propos de la débâcle de Justin et Hailey contre Selena, les deux femmes se sont réunies au gala de l’Academy Museum à Los Angeles en octobre et ont posé pour plusieurs clichés, montrant qu’il y avait du mauvais sang.

Lien connexe Lié: Le nouvel album de Selena Gomez couvrira des romances secrètes et pourrait faire ses débuts en 2023 avec 24 chansons

Avant cela, Hailey est apparu sur le révolutionnaire Appelle son papa podcast et a parlé publiquement de sa relation avec Selena pour la première fois. « Tout est respect. Tout est amour », a expliqué la fondatrice de Rhode Beauty. “C’est aussi pourquoi j’ai l’impression que, eh bien, si tout le monde de notre côté sait ce qui s’est passé et que nous sommes bons et que nous pouvons nous en éloigner avec clarté et respect, alors c’est bien ! Cela m’a apporté beaucoup de paix. Nous savons ce qui s’est passé. C’est comme ça.”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.