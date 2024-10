Selena Gomez ne pouvait pas se permettre des auditions lorsqu’elle était enfant, elle est maintenant la fondatrice d’une startup milliardaire

La marque de maquillage de Selena Gomez, Rare Beauty, l’a propulsée au statut de milliardaire, selon une récente estimation de Bloomberg.

Mais la chanteuse et actrice de 32 ans a débuté lorsqu’elle était une enfant de Grand Prairie, au Texas, qui n’avait pas les moyens d’acheter des billets d’avion pour des castings et des auditions, a-t-elle déclaré dans « The Ellen DeGeneres Show » en 2008. « Quand j’avais 12 ans. « Il y a des années, Disney Channel avait une recherche de casting à l’échelle nationale, et nous n’avons jamais vraiment pu nous permettre de nous rendre en Californie », a déclaré Gomez. « Alors j’ai envoyé des cassettes, et [I] je suppose qu’ils m’aimaient bien.

Les auditions n’étaient pas nouvelles pour Gomez : elle est apparue dans « Barney & Friends » – bravant une file de 1 400 autres enfants de leur ville natale pour réserver le concert, a-t-elle déclaré – et dans des publicités pour Chili’s et TGI Fridays avant d’envoyer des cassettes à Disney. Sa mère célibataire, Mandy Teefey, jonglait trois emplois tout en jouant dans des publicités et des productions scéniques locales pendant la petite enfance de Gomez.

En fin de compte, l’audition filmée à distance de Gomez l’a aidée à décrocher le rôle principal dans « Les Sorciers de Waverly Place » de Disney Channel, diffusé de 2007 à 2012. Elle a depuis été nominée pour plusieurs Emmy Awards, Grammy Awards et Golden Globe Awards pour son travail dans le cinéma et musique.

Rare Beauty est arrivé en 2020. Gomez, qui a parlé publiquement de ses propres luttes contre le trouble bipolaire, l’a lancé comme un moyen de promouvoir la santé mentale dans l’industrie de la beauté. Elle voulait que les gens aient l’impression qu’ils pouvaient s’amuser avec le maquillage, plutôt que d’avoir besoin que ce soit joli. elle a dit à Fast Company l’année dernière.

La marque, dirigée par le PDG Scott Friedman, a gagné du terrain sur TikTok au cours de la point culminant de la pandémie de Covid-19alors que les influenceurs des médias sociaux vantaient son prix moyen et sa promotion de la santé mentale. L’entreprise envoie 1% de chaque vente au Fonds d’impact rareune organisation fondée par Gomez pour aider les jeunes à accéder aux services de santé mentale.

Rare Beauty a rapporté un rapport 350 millions de dollars de ventes l’année dernière, selon Business of Fashion. Cela a contribué à accroître la valeur nette de Gomez à 1,3 milliard de dollars, selon le Indice Bloomberg des milliardaires.

Toutes les marques de célébrités ne connaissent pas autant de succès. Lorsque de telles marques échouent, elles le font généralement pour trois raisons, Omar H. Fares, professeur de marketing et chercheur en économie. a écrit pour The Conversation le mois dernier : mauvaise qualité, manque d’authenticité et marketing mal aligné.

« Les consommateurs s’attendent à ce que les produits tiennent leurs promesses, et si la qualité fait défaut, aucune célébrité ne peut sauver la marque », a écrit Fares, ajoutant : « Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les marques qui se sentent comme une véritable extension de la marque personnelle de la célébrité et valeurs. »

Dans le cas de Gomez, elle a défendu la santé mentale bien avant Rare Beauty, notamment depuis que sa tournée « Revival » de 2016 a été annulée à cause d’elle. anxiété et dépression au milieu d’un diagnostic de lupus. Une marque de maquillage promouvant l’acceptation de soi peut sembler asymétrique, ce qui a fait penser à Gomez que ses produits ne se vendraient pas, a-t-elle déclaré. dit aux gens en 2022.

Depuis lors, elle a exprimé sa fierté quant à la croissance de Rare Beauty et à son dévouement à la promotion de la santé mentale.

« Je pense que nous avons été capables de faire quelque chose que personne n’a jamais fait, du moins dans le domaine des cosmétiques », a déclaré Gomez lors du sommet TIME 100 2024 en avril. « C’est ce qui me rend heureux chaque soir quand je m’endors. »

Vous voulez être un communicateur efficace et confiant ? Suivez le cours en ligne de CNBC Devenez un communicateur efficace : maîtrisez la prise de parole en public. Nous vous apprendrons à parler clairement et avec assurance, à calmer vos nerfs, à savoir quoi dire et à ne pas dire, ainsi que des techniques de langage corporel pour faire une bonne première impression. Commencez dès aujourd’hui.

Plus, inscrivez-vous à la newsletter CNBC Make It pour obtenir des trucs et astuces pour réussir au travail, avec l’argent et dans la vie.