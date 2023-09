Selena Gomez a promis mercredi qu’elle « ne serait plus jamais un mème » après avoir été filmée en train de grimacer lorsque Chris Brown a été annoncé comme nominé lors des MTV Video Music Awards de mardi soir.

Elle ne l’a pas non plus applaudi.

Brown, nominé pour sa collaboration avec Chloe Bailey sur « How Does it Feel », est resté controversé depuis qu’il a plaidé coupable d’avoir agressé sa petite amie Rihanna en 2009.

Quelques heures après le spectacle, l’interprète de « Love You Like a Love Song » a déclaré dans sa story Instagram : « Je ne serai plus jamais un mème. Je préfère rester assise plutôt que d’être traînée parce que je suis moi-même. Beaucoup d’amour. »

SELENA GOMEZ RÉVÈLE SES « NORMES » POUR TOUTES LES PERSONNES AVEC QUI ELLE RENCONTRE

Il n’était pas clair si Gomez parlait de la grimace suscitée par la nomination de Brown. Plusieurs de ses autres réactions lors de la cérémonie ont également été partagées sur les réseaux sociaux. Mais elle a commenté « Qui s’en soucie mdr » après qu’iHeartRadio AU ait partagé le moment sur son Instagram.

Pour sa part, Brown a laissé un message sur sa story Instagram qui disait : « Laissez-moi m’occuper de mes affaires. »

Fox News Digital a contacté les représentants de Gomez et Brown pour commentaires.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Gomez et sa collaboratrice Rema, qui était assise à côté d’elle, ont été nominées dans plus d’une catégorie et ont remporté le prix du meilleur afrobeats pour leur tube accrocheur « Calm Down ».

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

L’actrice de « Only Murders in the Building » a également attiré l’attention sur réseaux sociaux pour sa réaction inquiète face au dysfonctionnement de la scène d’Olivia Rodrigo lors de sa performance de « Vampire » avant de réaliser que cela faisait partie du spectacle.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La femme de 31 ans a eu une relation difficile avec les médias sociaux et a déclaré dans le passé qu’elle évitait de regarder les commentaires pour le bien de sa santé mentale.