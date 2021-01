Selena Gomez interpelle les PDG des médias sociaux après la violation du Capitole américain

Sur les talons des émeutiers à l’appui du président Donald Trump prendre d’assaut le Capitole des États-Unis, Selena Gomez a dirigé son mécontentement vers les médias sociaux.

La star a envoyé un message aux dirigeants de Google, Facebook, Twitter et YouTube dans la soirée du 6 janvier, quelques heures après que le Capitole de Washington, DC a été violé par une nuée d’émeutiers protestant contre les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Alors qu’ils franchissaient des barricades, brisaient des fenêtres et pénétraient dans le bâtiment, les chambres du Sénat et de la Chambre des représentants ont été évacuées, interrompant une session conjointe du Congrès pour compter les votes du Collège électoral et déclarer officiellement les résultats de l’élection.

« Aujourd’hui, c’est le résultat de permettre aux gens qui ont de la haine dans leur cœur d’utiliser des plateformes qui devraient être utilisées pour rassembler les gens et permettre aux gens de construire une communauté », a tweeté le chanteur de « Rare ». « Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki– vous avez tous laissé tomber le peuple américain aujourd’hui, et j’espère que vous allez arranger les choses à l’avenir. «