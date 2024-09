Selena Gomez incarne le glamour rétro avec ses cheveux bouffants au Festival du film de Toronto

Selena Gomez brille au Festival du film de Toronto malgré le buzz autour d’Ozempic.

Selena Gomez a retrouvé dimanche sa co-star d’Emilia Pérez, Zoe Saldaña, pour promouvoir leur prochaine comédie musicale policière queer au Variety TIFF Studio pendant le Festival international du film de Toronto.

La star, qui a récemment atteint le statut de milliardaire, a adopté un look glamour inspiré des années 60 conçu par sa coiffeuse Marissa Marino.

Gomez portait un bouffant volumineux avec une postiche fixée à l’arrière de sa tête, associé à une petite robe noire classique, des collants foncés et des escarpins assortis, stylisés par Erin Walsh.

Bien que sa silhouette élancée de 1,65 mètre au festival ait suscité des spéculations sur son utilisation potentielle d’Ozempic, Gomez reste concentrée sur son travail.

La maquilleuse Melissa Murdick a complété le look avec un teint profilé, des sourcils audacieux et des lèvres subtilement soulignées, mettant en valeur l’apparence radieuse de la nominée aux Emmy tandis qu’elle et Saldaña faisaient avec enthousiasme la promotion de leur film.

Le Emilia Pérez La star devrait faire des vagues dans son rôle de Jessi Del Monte, l’épouse d’un chef de cartel mexicain transgenre, dans le film très attendu de Jacques Audiard.

Sorti dans certaines salles le 1er novembre avant d’être diffusé sur Netflix à partir du 13 novembre, le film a déjà été salué par la critique, avec un taux d’approbation impressionnant de 89 % sur Rotten Tomatoes.

Pour ajouter au buzz, le fiancé présumé de Gomez, le producteur de musique Benny Blanco, n’a pas pu contenir son enthousiasme pour le film.

Blanco, qui a commencé à sortir avec la pop star en juin 2023, a exprimé son soutien sur Instagram, en commentant : « C’est l’un des meilleurs films que j’ai jamais vu ! »