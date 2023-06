Selena Gomez fait vibrer Daisy Dukes tout en dégustant une glace : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Curtis Means/Ace Pictures/Shutterstock

Selena Gomez, 30 ans, a profité d’un été crémeux tout en portant l’incontournable de la saison : Daisy Dukes ! Dans plusieurs nouvelles photos publiées sur Instagram le jeudi 8 juin, le Seuls les meurtres dans le bâtiment beauté allongée à une table de café avec un copain tout aussi élégant. Selena portait une paire de Daisy Dukes super courtes associées à un pull à col montant Balenciaga et à des baskets blanches propres. Alors qu’elle savourait le cornet de glace à la vanille avec du chocolat, elle portait ses cheveux en une queue de cheval insouciante et accessoirisée avec une paire de créoles en argent. L’amie non identifiée de Selena a également apprécié un cornet de crème glacée et portait des Daisy Dukes assortis associés à un trench-coat chic. « Ice cream chillin », a-t-elle légendé les photos décontractées.

Selena ne manque pas d’abonnés sur la plate-forme – 420 millions, pour être exact – et beaucoup d’entre eux se sont tournés vers le fil de commentaires pour jaillir sur les jolies photos. Notamment, HuluLe compte officiel de a commenté, « Je crie, tu cries, nous crions tous pour Selena », tandis que l’officiel Barbie compte a fait remarquer: « La crème glacée et le chillin, deux de nos choses préférées. »

« J’aime la façon dont vous prenez votre temps pour vous rendre heureux », a écrit un fan, tandis qu’un autre a écrit, « reine, tu es la meilleure. » Certains followers en ont profité pour implorer le chanteur pour un nouvel album, l’un d’entre eux écrivant « Où est le meilleur ami de l’album ?? »

Le sens emblématique de la mode de Selena informe même ses sorties les plus décontractées, y compris son rendez-vous avec la crème glacée. « J’ai l’impression que cela affecte complètement la façon dont j’entre dans un environnement », a-t-elle déclaré Entreprise de mode en 2017. Je suis très dramatique, j’aime être expressif avec des choses. Donc, si j’ai une bonne tenue et que mes cheveux sont éclatants, je me sens bien ! J’ai une toute nouvelle aura sur moi-même.

Et le les Sorciers de Waverly Place La star a un jour partagé ses conseils avec sa génération sur le sujet du partage d’images et d’informations sur les réseaux sociaux. « Soyez honnête », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Cannes en 2019. Soyez très intentionnel à ce à quoi vous faites attention. Essayez de vous retirer des images qui 99,9 (pourcent) du temps ne sont que des images qui ne sont pas nécessairement réelles.

Plus à propos Selena Gomez

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Journée nationale des meilleurs amis: photos de Hailey, Kendall et plus des meilleures amies de célébrités les plus mignonnes

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.