Selena Gomez a fait une petite erreur lors d’un discours lors de son événement caritatif à Los Angeles jeudi soir — et cela avait à voir avec Diddy !

Regardez le clip… la foule a remarqué l’erreur de Selena et a commencé à rire.

Selena esquissa un sourire, réalisant ce qu’elle venait de dire et se corrigea immédiatement tout en s’excusant… « Je suis vraiment désolée. »

Selena a ensuite invité l’exécutif Lyn Morris et un autre cadre du DHMS sur le podium et ils se sont salués avec des accolades.

Bientôt, Diddy fut complètement oublié et l’événement s’est déroulé sans autre problème.

Comme nous l’avons signalé… Diddy a été arrêté par le gouvernement fédéral en septembre et inculpé pour des accusations qui incluent le racket et le trafic sexuel. Le magnat de la musique a plaidé non coupable mais reste en prison après avoir été deux fois libération sous caution refusée.