Selena Gomez explique pourquoi elle ne dort plus dans sa chambre | Emilia Perez, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez, Zoe Saldana | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Selena Gomez se lance dans un nouveau film très attendu !

L’actrice et chanteuse de 32 ans a rejoint les co-stars Zoé Saldana et Karla Sofia Gascón assisté à une conversation pour leur nouveau film Émilie Pérez organisé par la Fondation SAG-AFTRA mardi 15 octobre au Robin Williams Center de New York.

La semaine dernière, Séléna a participé à une conversation d’ouverture sur Sommet sur la condition mentale de Wondermind en l’honneur de la Journée mondiale de la santé mentale.

Pendant le panel, Séléna a parlé franchement de ses problèmes de santé mentale passés et a expliqué pourquoi elle ne dort plus dans sa chambre.

Continuez à lire pour en savoir plus…« Je n’ai pas beaucoup de monde dans ma vie, [but] Je sais qui est mon entourage. Séléna dit, via AOL. «Je dois parler des choses. Et j’ai aussi un thérapeute, mais c’est aussi agréable d’avoir des gens autour de soi qui se contentent de vous écouter. Il y a une liberté à abandonner tout ce qui vous maintient coincé et cette boule dans la gorge.

« Je suis une personne très anxieuse. C’est un peu comme la fin du monde, et je pense qu’avoir une conversation positive avec soi-même, même si cela semble bizarre, a vraiment un impact. Séléna a continué. « Comme avant de sortir de la voiture, il va y avoir beaucoup de bruits et d’autres choses – si c’est le cas, je ne dis pas que c’est tous les jours – mais je dois respirer et je dois dire : ‘Tout c’est un cadeau, et je ne suis peut-être pas d’humeur pour ça, [but] chaque fois que je vois quelqu’un et que je finis par le faire sourire, [it] il fait toujours ma journée, peu importe ce que je ressens.

Quant à savoir pourquoi elle ne dort plus dans sa chambre, Séléna a expliqué : « Je suis un peu différente de ma mère, parce que j’ai passé trop de temps dans ma chambre et que je ne dors même plus dans ma chambre, parce que j’associe cela à une période très sombre. »

Séléna a également discuté de sa relation avec les médias sociaux, en disant: «Je fais de mon mieux pour prendre ces [social media] pauses, mais j’ai également dû arrêter d’essayer de me défendre, parce que je ne devrais pas m’excuser d’être honnête, de dire que je ne suis pas bon, et ce n’est pas gentil ce que tu as dit.

« Vous savez, ma mère m’a toujours appris que le bruit sera constamment là, mais il s’agit de trouver ce moment où je dis physiquement: ‘Non, je suis une bonne personne, je suis gentil, je travaille très dur.’ , et je suis reconnaissante, et j’aime toutes les petites choses de la vie, et j’ai besoin de ce rappel », a-t-elle poursuivi.

« Je ne vais pas mentir, ça fait un peu mal. Je ne fais certainement pas partie de ceux qui peuvent l’ignorer. Séléna expliqué. « C’est tout simplement trop : je parle juste au nom de ma génération parce que c’est fou à quel point les gens peuvent être inhumains avec leurs mots et des choses qu’ils ne diraient probablement jamais en personne non plus. Ça fait juste mal.

Séléna a également récemment commenté pour la première fois son statut de milliardaire.

Cliquez sur la galerie pour plus de 25 photos de Selena Gomez et de ses co-stars lors de la conversation SAG-AFTRA…