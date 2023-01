Selena Gomez, Eve Jobs et plus – Hollywood Life

Crédit d’image : MEGA

Le groupe de Drew Taggart, The Chainsmokers, est devenu grand avec son hit de 2016 “Don’t Let Me Down”.

Son histoire de rencontres comprend Eve, la fille modèle de Steve Jobs, et la chanteuse / actrice Selena Gomez.

Il n’a jamais été marié ni fiancé.

Drew Taggart est la moitié de Les fumeurs à la chaîne et un sacré homme à femmes. Le DJ lauréat d’un Grammy, 33 ans, et membre du groupe Alex Pall a commencé à faire de la musique ensemble en 2012 et a été catapulté au rang de superstar avec leur chanson “Don’t Let Me Down” en 2016. Depuis, le groupe a été acclamé par la critique, remportant un Grammy, deux American Music Awards, sept Billboard Music Awards et neuf iHeartRadio. Prix ​​​​de la musique.

Au fur et à mesure que son profil a augmenté, Drew a commencé à sortir avec des femmes de haut niveau. Il a été lié à des modèles comme Meredith Mickelson et Ève Emplois et aussi DJ sexy romancé Chantel Jeffries à un moment donné. Maintenant, il semble que Drew commence à connaître Selena Gomezavec qui il a été vu “s’embrasser” dans un bowling de New York en janvier 2023.

Prêt à en savoir plus sur l’histoire de la petite amie de Drew Taggart ? Découvrez tout ce que vous devez savoir, et plus encore, ici.

Hayley Rowe

Hayley Rowe et Drew ont eu une relation intermittente qui a commencé au début de 2016. Bien qu’ils se soient séparés en septembre, le duo s’est réuni à l’été 2017. Les choses n’étaient pas censées durer pour le duo.

Les rapports selon lesquels le couple a cessé de vivre ensemble sont apparus via Nous hebdomadaire en octobre 2017. “Haley a déménagé”, a pu confirmer un initié. Le couple est cependant resté ami. Six mois après leur séparation, ils ont été aperçus en train de prendre un café ensemble à New York.

Meredith Mickelson

La petite amie suivante de Drew était Meredith Mickelson. Le mannequin et le chanteur ont été liés pour la première fois en janvier 2018. À l’époque, un témoin oculaire a déclaré Nous hebdomadaire, “Ils se sont vraiment regardés et il lui a tenu la main alors qu’ils montaient ensemble dans un taxi. On ne sait pas quand la paire s’est séparée.

Chantel Jeffries

Début 2020, les choses étaient chaudes et lourdes entre Drew et Chantel Jeffries. Ils ont été liés pour la première fois lors d’une fête du Super Bowl à Miami en février 2020.

Et bien que le couple n’ait jamais hésité à PDA pendant leurs jours, ils ont fini par se séparer en avril 2021. “C’était une rupture à l’amiable, et ils restent amis”, a déclaré une source. Nous hebdomadaire.

Ève Emplois

Suite à sa relation avec Chantel, Andrew a commencé à sortir avec le PDG d’Apple Steve Jobs‘la plus jeune fille Eve à l’automne 2022. À l’époque, des sources ont déclaré qu’il s’agissait d’une “aventure estivale décontractée” qui est devenue un peu plus sérieuse.

Le couple n’était pas un élément depuis longtemps. Fin 2022, des sources ont confirmé que le couple s’était séparé. Et quand la nouvelle que Drew traînait avec Selena est apparue, Eve a effacé toute trace de lui de son Instagram.

Selena Gomez

Jamais seul pendant longtemps, Drew a été lié à une autre femme de haut niveau, presque immédiatement après sa séparation d’Eve. Les rumeurs Selena Gomez et le chanteur de “Closer” étaient un élément apparu à la mi-janvier, et juste un jour plus tard, le couple semblait rendre public leur relation.

Ils ressemblaient à tout à fait à la paire lorsqu’ils ont été repérés à un rendez-vous dans un bowling de New York le 15 janvier 2023. Bien qu’il n’ait pas été filmé, le duo a été vu “en train de s’embrasser”. Les célébrités ont également pris du temps pour les fans pendant leur absence. En tant que source de Page 6 a rapporté: “Il y avait aussi un groupe de jeunes filles qui sont allées prendre des photos d’elle peu de temps après et un homme qui a obtenu un autographe.”

Jusqu’à présent, les étoiles semblent être un bon match. Quelqu’un proche de Selena a répondu à Nous hebdomadaire, en disant: «Ils sont très décontractés et discrets. Ils sont si affectueux et [are] beaucoup de plaisir ensemble.

Le chanteur et DJ “Rare” ne sont pas des étrangers. Le couple s’était rencontré par l’intermédiaire d’amis communs, selon Mode de vie. “Le timing n’était pas le bon [at first] mais la paire s’est à nouveau croisée récemment. Jusqu’ici tout va bien », a révélé l’initié.

