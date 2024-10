Selena Gomez et Zoe Saldana assistent à la première de « Emilia Perez » au NYFF au milieu du buzz des Oscars pour leurs performances ! | Adriana Paz, Edgar Ramirez, Emilia Perez, Jacques Audiard, Karla Sofia Gascon, Mark Ivanir, Selena Gomez, Zoe Saldana | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Selena Gomez et Zoé Saldana font tous deux le buzz aux Oscars pour leurs performances dans le nouveau film Netflix Émilie Pérez!

Les actrices ont foulé le tapis rouge avec leurs co-stars Karla Sofia Gascon et Adriana Paz lors de la première du film au New York Film Festival, lundi 30 septembre à New York.

Ils ont été rejoints par des camarades du casting Edgar Ramírez et Marc Ivanirainsi que le réalisateur et co-scénariste du film Jacques Audiard.

La comédie musicale en langue espagnole a été la grande gagnante du Festival de Cannes en mai dernier, remportant le prix du jury et le prix de la meilleure actrice, partagés par Karla, Zoéet Séléna.

Le journaliste hollywoodien pense que le film remportera des nominations aux Oscars pour le meilleur film, le meilleur réalisateur pour JacquesMeilleure actrice pour KarlaMeilleure actrice dans un second rôle pour Zoé et éventuellement SélénaMeilleur scénario original et Meilleur long métrage international. Regardez la bande-annonce maintenant avant la sortie du film sur Netflix le 13 novembre.

Séléna j’ai passé une bonne soirée avec Edgar dimanche avant leur grande journée presse !

POUR VOTRE INFORMATION: Séléna porte Tiffany & Co. bijoux. Zoé porte un Ferragamo s’habiller et Marie Mas bijoux.