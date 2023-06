Selena Gomez et sa sœur Gracie partagent un croissant à Paris : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Joseph Martinez/Plux/Shutterstock

Selena Gomez a passé un moment fabuleux à Paris ces deux derniers mois et elle a partagé une photo d’elle et de sa sœur Gracie, 9, partageant un énorme croissant. La femme de 30 ans a posté un diaporama de photos de Paris et la première d’elle et Gracie était adorable alors qu’elles portaient des chemises assorties.

Sur la photo, Selena portait une chemise courte boutonnée blanche avec deux poches sur le côté, assortie à une paire de jeans. Elle a accessoirisé son look avec une paire de lunettes de soleil noires, de grosses boucles d’oreilles en or et un sac à main YSL noir. Pendant ce temps, Gracie portait exactement la même chemise en bleu avec une paire de jeans. Les sœurs tenaient un énorme croissant entre elles alors qu’elles posaient comme si elles allaient en prendre une bouchée.

Selena a posté les photos avec la légende : « Merci Paris d’avoir été ma maison pendant deux mois ! J’ai adoré chaque instant. Travailler sur ce film a complètement changé ma vie. J’ai hâte de partager plus bientôt! Je vous aime tous. »

Selena a porté une tenue similaire à celle de la photo il y a quelques jours à peine, mais cette fois, elle portait une chemise en popeline Zara blanche à manches longues avec une paire de jeans AGOLDE 90S Pinch et des boucles d’oreilles Jennifer Fisher Lilly Hoop en or. Un autre de nos looks préférés de Selena à Paris était lors d’un événement Rare Beauty lorsqu’elle portait une mini-jupe rayée noire et blanche taille haute qui mettait ses longues jambes toniques en valeur.

La mini-jupe à rayures Chanel Resort 2023 plissée de Selena commençait haut sur sa taille et comportait un ourlet super court avec des rangées de volants. Nichée dans sa jupe se trouvait une chemise boutonnée en satin blanche à manches longues Chanel Resort 2023 et elle a complété son look avec du cuir verni Alaia Caur et des mules en pu. Une paire de lunettes de soleil rectangulaires noires Dmy by Dmy Romi et une minuscule broche en cristal Chanel noire et blanche attachée au sommet de sa tête ont lié son look mignon.

