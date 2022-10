Selena Gomez et Hailey Bieber posent pour la première photo ensemble et écrasent les rumeurs du drame de Justin Bieber

Selena Gomez et Hailey Bieber veulent que le monde sache que s’il y a jamais eu des problèmes implicites entre les femmes à cause de Justin Bieber, il n’y a certainement plus de problèmes.

Gomez, 30 ans, s’est blotti contre Hailey, 25 ans, samedi soir lors du deuxième gala annuel du musée de l’Académie à l’Academy Museum of Motion Pictures pour leur premier cliché partagé sur Instagram.

Hailey a porté une robe bustier marron foncé avec un design découpé pour montrer ses abdominaux, tandis que Selena a opté pour un costume noir chic pour l’événement étoilé à Los Angeles.

Les femmes se sont opposées pendant des années après la dernière rupture de Selena avec son ex, Justin Bieber, en 2018.

JULIA ROBERT’S HONORED, BRALESS OLIVIA WILDE ET GEORGE AND AMAL CLOONEY’S DATE NIGHT : ACADEMY MUSUEM GALA

Il a ensuite épousé Hailey en septembre 2018, qui a subi un harcèlement inutile de la part des partisans de Gomez pour avoir prétendument fait partie de la rupture entre Gomez et Bieber.

HAILEY BIEBER DIT QU’ELLE “N’A PAS VOLÉ” JUSTIN BIEBER DE SELENA GOMEZ, RÉVÈLE QU’ELLE A PARLÉ AVEC LE CHANTEUR

Les femmes étaient toutes les deux magnifiques lors de la soirée, présentée par Rolex. Le photographe Tyrell Hampton a sous-titré le cliché Instagram, “Plot Twist”.

Hailey a récemment parlé franchement lors d’une interview sur le podcast d’Alexandra Cooper et a discuté du faux récit entourant la façon dont elle a “volé” son mari à Selena.

“Une grande partie de la haine et de la perpétuation vient de” Oh, tu l’as volé “”, a-t-elle déclaré. “Je suppose que cela vient peut-être simplement du fait qu’ils souhaitent qu’il se soit retrouvé avec quelqu’un d’autre, et c’est bien, vous pouvez souhaiter que tout ce que vous voulez, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

SELENA GOMEZ ADRESSE LA HAINE “VILE” ET “DÉGOUTANTE” APRÈS L’ENTRETIEN PODCAST DE HAILEY BIEBER

“Je peux dire, point à blanc, que je n’ai jamais été avec lui quand il était en couple avec quelqu’un.”

Le chanteur “Sorry” et Selena ont commencé à se fréquenter en 2010 et ont rendu public leur relation en février 2011. Ils ont rompu en 2012 après près de deux ans ensemble, mais ont ravivé leur romance une fois de plus en 2013, pour se séparer vers la fin du année en 2014.

Alors que chacun a continué à sortir avec d’autres – Bieber a eu une aventure avec Sofia Richie tandis que Gomez est sorti avec The Weeknd – ils se sont finalement réunis en 2017, pour finalement l’arrêter définitivement en mars 2018.

Hailey, une amie de la famille depuis des années et également une ancienne petite amie, est sortie avec Bieber le mois suivant. En septembre, Hailey et Justin se sont dit “oui” lors d’un mariage au palais de justice de New York.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“La chronologie qui, je pense, est parfois remise en question est que nous nous réunissions et que nous nous fiancions, et qu’il ait déjà passé du temps avec son ex … Je comprends à nouveau à quoi cela ressemble de l’extérieur, et il y a beaucoup de perception là-bas, mais c’était une situation où je sais pertinemment que c’était la bonne chose pour eux de fermer cette porte.

“Ils n’étaient pas en couple à ce moment-là, mais bien sûr, il y a une très longue histoire là-bas, et ce n’est pas ma relation”, a-t-elle déclaré.

Hailey a partagé qu’elle respecte vraiment Gomez et a même parlé au créateur de Rare Beauty après son mariage avec Bieber.

“Tout est respect, tout est amour… C’est aussi pourquoi j’ai l’impression que, si tout le monde de notre côté sait ce qui s’est passé, et que nous sommes bons, et que nous pouvons repartir avec clarté et respect, alors, ça va.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Caroline Thayer de Fox News a contribué à cet article.