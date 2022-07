Selena Gomez et Francia Raisa se réunissent sur TikTok dans la vidéo ‘He’s A 10’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

“C’est un 10, mais son haleine pue”, dit France Raisa au début de la vidéo TikTok Selena Gomez posté le jeudi 27 juillet. “Et je ne peux pas réparer ça?” Selena, 30 ans, a interrogé Francia, 34 ans, sur cet homme hypothétique. “Vous essayez”, dit le Cultivé étoile. À partir de là, Selena et sa meilleure amie ont mis en place des couples étranges – “il n’aime que le jeu de rôle Guerres des étoiles“, ” il n’aime pas les chiens “, ” il aime qu’on lui suce les orteils “, ” il déteste tout ce dans quoi vous avez été “, ” il dit que vous ne pourrez plus jamais boire un verre de vin ” – ce qui produit des sons hilarants. réactions (aussi, il s’avère que Francia n’a jamais vu Guerres des étoiles.)

Plus à propos Selena Gomez

@Selena Gomez Mais tout le monde est un 10, souvenez-vous de ce fait lors de la visualisation ♬ son original – Selena Gomez

Bien que Selena et Francia ne jouent pas correctement le jeu en donnant leurs scores ajustés à ces “10”, elles offrent une certaine hilarité à la fin. “Il a dix ans, mais il déteste votre meilleur ami”, dit Selena, dont les yeux s’illuminent alors qu’elle attend d’entendre la réaction de son ami. “Mmm, je la déteste aussi, parfois”, dit Francia, au grand choc de Selena. Après un peu de rire, Selena admet: “Honnêtement, assez juste.”

Les looks les plus sexy de Selena Gomez : photos des meilleures tenues de tapis rouge de la star

Les retrouvailles entre ces deux-là surviennent près de cinq ans après que Selena a révélé qu’elle avait subi une greffe de rein vitale et que Francia était sa donneuse. “Je suis très consciente que certains de mes fans avaient remarqué que je restais discrète pendant une partie de l’été et se demandaient pourquoi je ne faisais pas la promotion de ma nouvelle musique, dont j’étais extrêmement fière”, a-t-elle écrit dans un Instagram de septembre 2017. “J’ai donc découvert que j’avais besoin d’une greffe de rein à cause de mon lupus et que j’étais en convalescence. … Il n’y a pas de mots pour décrire comment je peux éventuellement remercier ma belle amie Francia Raisa. Elle m’a offert le cadeau et le sacrifice ultimes en me faisant don de son rein. Je suis incroyablement béni. Je t’aime tellement, ma sœur.

“Le lupus est une chose énorme qui m’est arrivée”, a déclaré Selena à WSJ. Magazine en 2020. “Ensuite, le problème des reins s’est produit, et c’était le plus effrayant parce que, oui, vous pourriez en fait mourir. Le moment où je suis sorti [of the two-hour surgery]je me souviens d’avoir commencé à trembler et ma mère a crié puis a été repoussée.

Lien connexe Lié: Journée nationale des meilleurs amis: photos de Selena & Taylor, Jen & Courteney et plus des meilleures amies de célébrités les plus mignonnes

En 2021, Francia a parlé publiquement pour la première fois du processus de don de rein. “Je pense que je suis arrivée à un point de ma vie où je me sens à l’aise et confiante pour parler de mon expérience et utiliser ma plateforme pour sensibiliser aux diverses maladies rénales qui affectent notre population”, a-t-elle écrit. « Bien que je n’aie pas été personnellement touché par la maladie rénale, j’en ai vu les effets de première main et je veux faire ma part pour aider à éduquer les autres à ce sujet. Alors, en l’honneur de la Journée mondiale du rein, parlons de l’impact de [donating a kidney].”

“Merci de m’avoir béni”, a répondu Selena au fil de Francia. “Je vous suis éternellement reconnaissant.”