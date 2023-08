Selena Gomez et Francia Raisa profitent d’une soirée bowling à Los Angeles : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Selena Gomez31, et France Raisa, 35 ans, a prouvé que leur amitié était toujours aussi forte lorsqu’ils ont visité un bowling à Los Angeles, en Californie, lundi soir. Le crooner et actrice « Wolves » a été photographié marchant à l’extérieur du bâtiment tout en portant des tenues décontractées avant de monter dans un véhicule. Ils ont tous les deux baissé les yeux et semblaient essayer d’éviter de regarder les caméras à proximité pendant la sortie.

Selena portait un sweat à capuche bleu clair sur un t-shirt blanc, un pantalon de survêtement gris et des bottes beiges alors que ses cheveux étaient tirés en un chignon bas. Elle accessoirise également avec de petites créoles. Francia portait un haut court sans manches blanc, des leggings noirs et des baskets noires et blanches. Elle avait aussi les cheveux lâchés.

La dernière sortie de Selena et Francia survient deux jours après qu’elles soient allées dîner ensemble. Ils ont dîné au restaurant italien populaire Giorgio Baldi et semblaient passer un bon moment habillés pour impressionner. Des photos d’eux souriants assis à une table ensemble ont fait leur chemin sur les réseaux sociaux, et Selena a également publié de manière hilarante une photo de leurs chaussures à imprimé léopard assorties. « Ce n’était pas prévu », a-t-elle écrit en légende.

Avant les sorties de Selena et Francia, elles faisaient face à des rumeurs de querelle entre elles. Cette dernière, qui a fait don d’un rein à Selena après en avoir eu besoin en raison de son diagnostic de lupus, a parlé de la spéculation, dans une interview publiée le 1er août. « Chaque fois que je pensais que mon nom était dans la presse, je Je n’y ai jamais pensé comme ça », a déclaré Francia sur Josh Peck Bons gars podcast. « J’y ai toujours pensé du point de vue d’un acteur. »

« Elle et moi avons rendu public notre situation il y a des années, et honnêtement, nous devions le faire », a ensuite déclaré Francia à propos du don de rein. « La presse s’est emparée de l’histoire et nous avons voulu la raconter. Quant à ce qui se passe ces derniers temps… est-ce que quelqu’un vous prépare pour ce genre de choses ? Jamais. Nous ne sommes jamais préparés pour ce genre de choses. Cela me prend toujours par surprise. »