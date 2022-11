Selena Gomez et Francia Raisa Feud après l’interview de Doc & Rolling Stone – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Todd Williamson/Janvier Images/Shutterstock

Amis de longue date Selena Gomez et France Raisa semblent s’être un peu disputés. Tout a commencé avec Selena Pierre roulante interview, où elle a commenté ses amitiés avec des célébrités. “Je n’ai jamais fait partie d’un groupe cool de filles qui étaient des célébrités”, a déclaré Selena au magazine. “Mon seul ami dans l’industrie est vraiment Taylor [Swift], donc je me souviens avoir eu l’impression de ne pas appartenir. Francia, qui est une actrice, a eu vent de cette citation sur un post Instagram et a commenté : « Intéressant ». Elle a rapidement supprimé le commentaire, mais a continué à ne plus suivre Selena du site de médias sociaux.

Même si Francia a effacé son commentaire d’Instagram, il s’agissait toujours d’une capture d’écran par les fans qui l’ont vu avant sa suppression. L’utilisateur de TikTok @StephWithDaDeets a publié une vidéo sur la situation sur sa page, et Selena a continué à entrer dans le chat. “Désolé de ne pas avoir mentionné toutes les personnes que je connais”, a-t-elle écrit dans la section des commentaires du TikTok.

Le drame s’est terminé publiquement là-bas, et on ne sait pas si Selena et Francia parlent davantage de la situation hors ligne. Les dames sont des amies de longue date et Francia a même fait don d’un rein à Selena en 2017. Les fans ont également rapidement souligné que Selena n’avait pas mentionné Francia dans son documentaire. Mon esprit et moi, qui est sorti le 4 novembre et faisait référence à ses problèmes de santé. Ce dernier drame survient après que Selena et Francia ont publié ensemble une vidéo TikTok en juillet.

Selena a discrètement subi sa greffe de rein au cours de l’été 2017 au milieu de ses luttes contre le lupus, et en a parlé sur Instagram en septembre. “Il n’y a pas de mots pour décrire comment je peux éventuellement remercier ma belle amie Francia Raisa”, a-t-elle écrit. “Elle m’a offert le cadeau et le sacrifice ultimes en me faisant don de son rein. Je suis incroyablement béni. Je t’aime tellement soeurette.

