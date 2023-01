Selena Gomez et Drew Taggart se tiennent la main à New York pour un rendez-vous : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : L’agence Mega / BACKGRID

Selena Gomez et Drew Taggart ont été aperçus se tenant la main à ce qui ressemblait à un rendez-vous ! L’ancien de Disney, 30 ans, et le chanteur de The Chainsmokers, 34 ans, ont été photographiés à l’extérieur du célèbre restaurant italien Torrisi Bar & Restaurant par le chef Riche Torrisi le samedi 21 janvier. Selena emmitouflée dans un pull à col roulé noir sous un manteau noir, un pantalon droit et un gros mocassin, accessoirisée avec sa boucle d’oreille épaisse signature et un sac à bandoulière en cuir noir. Pendant ce temps, Drew portait un jean avec un motif papillon, des baskets blanches et une veste bleue sportive à rayures. Il a également choisi de rester au chaud avec un sweat à capuche de couleur gris anthracite.

La soirée apparemment romantique survient juste un jour après que Selena a insisté sur le fait qu’elle était “célibataire” en réponse aux informations selon lesquelles le couple sortait ensemble. “J’AIME TROP ÊTRE SEULE”, a-t-elle écrit sur une photo en noir et blanc du ciel, avec la tête de ce qui semblait être un homme – peut-être Drew – apparaissant au bas du cadre. Elle a ensuite ajouté le hashtag “#iamsingle”.

Le week-end dernier, le couple a suscité des rumeurs de romance après avoir été photographié lors de ce qui ressemblait à un rendez-vous amoureux dans un bowling de New York. Drew a applaudi de manière ludique la chanteuse de “Same Old Love” alors qu’elle se rendait à son tour à The Gutter, tandis que Selena riait et souriait pendant l’échange. Ils ne semblaient pas essayer de faire profil bas alors qu’ils posaient joyeusement pour des photos avec des fans sur le site et aussi à l’extérieur, ce qui a fait le tour des réseaux sociaux.

D’autres rapports de l’intérieur de la salle ont déclaré que le duo “s’embrassait” pendant le rendez-vous apparent. “faire des bêtises” pendant leur rendez-vous. “Il y avait aussi un groupe de jeunes filles qui sont allées chercher des photos d’elle peu de temps après et un homme qui a obtenu un autographe”, a déclaré la source à Page 6. Selon un autre point de vente, le couple se connaît également depuis un certain temps avant que leur relation ne prenne une tournure romantique. “Le timing n’était pas le bon [at first] mais la paire s’est à nouveau croisée récemment. Jusqu’ici tout va bien », a déclaré un initié à Mode de vie.

