Selena Gomez et Drew Taggart des Chainsmokers sortent ensemble – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Selena Gomez est officiellement hors marché ! Un nouveau rapport de Nous hebdomadaire affirme que le chanteur, 30 ans, sort avec Les fumeurs à la chaîne‘ Andrew « Drew » Taggart, 33 ans, et ils ne se faufilent pas ou n’essaient pas de le cacher. “Ils n’essaient pas de cacher leur romance en se faufilant dans les clubs réservés aux membres”, a déclaré un initié au média, ajoutant que leur nouvelle romance est “très décontractée et discrète”. Ils « vont au bowling et au cinéma » quand ils passent du temps ensemble, a ajouté la source.

Selena est très “affectueuse” avec le rockeur, a noté l’initié, et elle “peut à peine garder ses mains loin de lui”. Dans l’ensemble, ils “s’amusent beaucoup ensemble”, a conclu l’initié.

Cette nouvelle relation survient quatre mois seulement après qu’il a été signalé que Drew sortait avec Steve Travaux‘ La plus jeune fille, Veille Travaux. Cela vient également quelques jours après Drew et son compagnon de groupe Chainsmokers Alexandre Voile a admis qu’ils avaient eu des trios avec des fans dans le passé. Mais c’est tout dans son passé maintenant, et il se concentrerait maintenant sur sa relation avec Selena.

Avant de sortir avec Eve, Drew était lié à Meredith Mickelson, Haley Rowe, et Chantel Jeffries, dont il s’est séparé en mars 2021 après un an de fréquentation. Selena, d’autre part, a été liée à Zedd, Les Fin de semaine, niall Horan et Charlie Puth depuis sa rupture avec Justin Bieber en mars 2018, après avoir fréquenté par intermittence depuis 2011.

Fait intéressant, en novembre 2022, Selena a déclaré qu’elle avait encore «l’espoir» de trouver l’amour malgré ses déchirements passés. “J’ai l’impression que me donner complètement à quelque chose est la meilleure façon d’aimer”, a-t-elle déclaré dans un épisode de de Jay Shetty Podcast « À dessein ». “Mais je n’ai jamais voulu que la douleur que j’ai endurée me mette une sorte de garde – une armure si vous voulez – et je n’ai jamais laissé cela arriver parce que je crois toujours et j’espère toujours.” À l’époque, elle a poursuivi en révélant que bien qu’il y ait «des jours où je me sens si loin» d’être dans une autre relation, quand tout est dit et fait, «je préférerais continuer à avoir le cœur brisé plutôt que de ne pas me sentir du tout .”

