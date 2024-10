Selena Gomez et David Henrie à propos de leur retour dans « Les Sorciers de Waverly Place »

Plus d’une décennie après leur passage Les Sorciers de Waverly Place est terminée, Selena Gomez et David Henrie reviennent à leurs racines magiques pour une série suite.

Les sorciers au-delà de Waverly Place suit un adulte Justin Russo (Henrie), qui a choisi de mener une vie normale et mortelle avec sa famille ; c’est-à-dire jusqu’à ce que sa sœur Alex (Gomez) lui présente Billie (Janice LeAnn Brown), une sorcière en formation qui a besoin du mentorat de Justin.

« J’avais l’impression de rentrer à la maison », a déclaré Gomez. Le journaliste hollywoodien lors de la première de l’émission à Los Angeles lundi. «C’était tellement drôle parce que quand je l’ai montré à ma mère, elle est littéralement morte de rire. Elle dit: « Vous l’avez toujours tous les deux. » Parce que je pense que nous faisons ressortir cela les uns chez les autres.

En plus d’apparaître à l’écran, Gomez et Henrie sont tous deux producteurs exécutifs de la série, apportant leurs propres expériences en tant qu’enfants acteurs à la prochaine génération.

« Nous faisons tous les deux cela depuis longtemps et je pense que nous cherchons à mettre en avant nos meilleures expériences lorsque nous travaillons avec des jeunes – en particulier des enfants – donc pour moi, c’est au premier plan de mes préoccupations de contribuer à créer une atmosphère qui les rend les meilleurs possibles à ce moment-là », a expliqué Henrie. « Et ça a été merveilleux, nous avons choisi des enfants vraiment talentueux, et ils sont devenus de mieux en mieux. »

Gomez a ajouté à propos de son soutien aux jeunes acteurs : « Je pense que la seule chose que je peux leur apporter est l’amour et le soutien dont ils auront besoin pendant cette période car j’espère que c’est une expérience qui changera leur vie. »

Le couple a également parlé de leur amitié de longue date, comme Les Sorciers de Waverly Place a commencé à être diffusé lorsque Gomez avait 15 ans et Henrie 18 ans.

« Je pense que pour moi, c’est tellement important d’avoir quelqu’un dans ma vie qui me connaissait auparavant », a déclaré Gomez à propos de leur relation. « La plupart de mes amis sont définitivement des gens que j’ai appris à aimer et à faire confiance, mais David était là la première fois que j’ai vécu une sorte de chose semblable à la célébrité, et je pense qu’il a vu et continue de voir à travers cela. Il me dira la vérité, et j’aime ça.

Henrie a fait écho: « Nous sommes amis depuis longtemps, et quand vous êtes amis avant que de grands événements ne surviennent, je pense qu’il y a ce souvenir significatif que vous connaissez l’un de l’autre », comme le taquinait Gomez, « Il est coincé avec moi. »

Les sorciers au-delà de Waverly Place sera présenté en première mardi sur Disney Channel et sera disponible mercredi sur Disney+.

Tiffany Taylor a contribué à ce rapport.