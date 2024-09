Photo : Selena Gomez et Benny Blanco discutent déjà des prénoms de leurs bébés : Source

Selena Gomez a récemment admis qu’elle ne pouvait pas porter un bébé seule en raison de divers problèmes de santé.

Cependant, cela n’a pas empêché la Beauté rare fondatrice de devenir mère, et selon une source proche du dossier Vie et style Selena et Benny envisagent des options comme l’adoption ou la mère porteuse.

Selon cette confidente, Selena « a été franche avec lui quand ils ont commencé à devenir sérieux, donc Benny était toujours au courant de ses soi-disant limites ».

En parlant de la confession choquante de Selena dans sa dernière conversation avec Variétéa déclaré la confidente, « Il lui a donné le courage d’en parler publiquement, car il n’y a absolument aucune honte à cela. »

« Le plan est d’avoir d’abord un mariage, puis des bébés, mais pas beaucoup plus tard », ont-ils poursuivi.

De plus, la source a noté qu’ils ont déjà commencé à discuter des prénoms de leur futur bébé.

« Ceux que Benny propose sont assez fous, et Selena lève les yeux au ciel », a partagé la source, concluant : « Alors qu’elle veut un nom classique pour une fille, Selena affirme qu’elle laissera Benny choisir un nom de garçon… dans la mesure du raisonnable. »