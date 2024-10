Selena Gomez et Benny Blanco dévoilent leur premier costume d’Halloween en couple

Halloween est peut-être encore dans quelques jours, mais cela n’empêche pas Selena Gomez et Benny Blanco de se plonger très tôt dans un esprit effrayant. Samedi, le couple a dévoilé son tout premier costume de couple, et leur engagement envers le thème n’est pas passé inaperçu.

Dans un diaporama de photos partagées sur la grille Instagram de Gomez, le couple s’est déguisé en Alice et le Chapelier fou de Alice au pays des merveilles. Ne lésinant pas du tout sur les raccourcis, la chanteuse-slash-actrice a abandonné ses cheveux bruns foncés pour une perruque blonde avec un bandeau noir et portait une robe en tulle bleu clair à épaules dénudées qui était similaire à la version d’Alice dans le livre et le film. . Elle a accessoirisé des escarpins Mary Jane noirs et blancs associés à des chaussettes blanches à volants et a complété ses joues rouges avec un coup de rouge à lèvres rose rosé.

Blanco, pour sa part, était pratiquement méconnaissable avec une perruque bouclée orange vif et du maquillage blanc. Il portait un frac marron clair avec une chemise à pois et une écharpe violette en dessous, et complétait son look avec un chapeau haut de forme géant en or avec une ceinture rose vif nouée juste au-dessus du bord.

« De plus en plus curieux… » Gomez a légendé son messagequi montrait le couple se tenant la main tout en posant ensemble sur un canapé fleuri vert recouvert d’animaux en peluche, ajoutant à l’ambiance fantaisiste.

Gomez et Blanco ont officiellement rendu public leur romance en décembre 2023 et se portent bien depuis. Dans une récente interview avec Salon de la vanitéle Seuls les meurtres dans le bâtiment La star a parlé de sa relation amoureuse avec Blanco, déclarant au média : « Je n’ai jamais été aimée de cette façon. Il a juste été une lumière. Une lumière complète dans ma vie. C’est mon meilleur ami. J’adore tout lui dire. »