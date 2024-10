Selena Gomez est « reconnaissante » d’être milliardaire

Selena Gomez a toujours été humble malgré son succès sans cesse grandissant.

La star a parlé de son récent statut de milliardaire lundi 30 septembre lors de la première de son nouveau film, Émilie Pérezau Festival du Film de New York. « Je suis très reconnaissant », Gomez dit Divertissement ce soir sur le tapis rouge. « Personnellement, je pense qu’il est déplaisant de parler d’argent, mais j’accorde vraiment tout le mérite aux gens qui achètent les produits. »

Elle a poursuivi: « Ce sont eux qui ont réalisé mon rêve, donc je suis vraiment, vraiment honorée et tout simplement heureuse. »

Selon un rapport de Bloomberg publié vendredi 6 septembre), Gomez a désormais une valeur nette estimée à 1,3 milliard de dollars, attribuant la « grande partie » de sa richesse au succès de sa populaire entreprise de cosmétiques Rare Beauty, qu’elle a lancée en 2019. D’autres entreprises qui la composent Les comptes bancaires à 10 chiffres rapportés sont le catalogue musical et les rôles d’acteur de la chanteuse à plusieurs traits d’union, ainsi que son portefeuille immobilier et ses partenariats de marque. Gomez tire également des revenus de ses investissements, notamment de sa participation dans sa plateforme de santé mentale Wondermind, qu’elle a fondée en 2022 avec sa mère, Mandy Teefey, et l’entrepreneur Daniella Pierson.

Gomez fait désormais partie d’une poignée de musiciens à devenir milliardaire, rejoignant son ami proche Taylor Swift, Rihanna, Jay-Z, Ye et Bruce Springsteen.