Selena Gomez envisage la maternité de substitution et l’adoption car elle ne peut pas porter d’enfants

Selena Gomez dit qu’elle prévoit de devenir mère à 35 ans et qu’elle se tournera probablement vers la maternité de substitution ou l’adoption.

« Je ne l’ai jamais dit, mais je ne peux malheureusement pas porter mes propres enfants », a révélé l’acteur, chanteur et directeur de marque de beauté de 32 ans dans un numéro de Vanity Fair d’octobre. histoire de couverture « J’ai beaucoup de problèmes médicaux qui pourraient mettre ma vie et celle du bébé en danger. J’ai dû faire mon deuil pendant un certain temps. »

En juillet, Gomez a reçu sa première nomination aux Emmy Awards dans la catégorie interprétation pour son interprétation de Mabel Mora dans la comédie de Hulu « Only Murders in the Building ». L’actrice aux multiples talents, élevée par Disney, apparaît également dans « Emilia Perez », une comédie musicale en langue espagnole, avec Zoe Saldana, dont la sortie est prévue en novembre dans certains cinémas et sur Netflix.

« Ce n’est pas forcément comme ça que je l’avais imaginé », a-t-elle dit, en parlant de fonder une famille. « Je pensais que ça se passerait comme ça arrive à tout le monde. » [But] Je me sens beaucoup mieux grâce à ça. Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens formidables prêts à faire de la maternité de substitution ou de l’adoption, qui sont deux possibilités énormes pour moi.

Avant sa relation actuelle avec son collaborateur et producteur prolifique Benny Blanco, Gomez a été célibataire pendant cinq ans. Cette période, dit-elle, l’a aidée à donner la priorité à sa famille et l’a incitée à évaluer comment elle pourrait fonder sa propre famille.

L’acteur des « Sorciers de Waverly Place » a parlé du sujet de la grossesse avec Pierre roulante en 2022, affirmant alors que ses médicaments bipolaires rendaient peu probable la possibilité d’avoir un enfant, ajoutant : « C’est une chose très importante et présente dans ma vie… mais je suis censée les avoir [children]Je vais. »

Dans sa vingtaine, l’artiste avait fréquenté quatre centres de traitement pour sa santé mentale. En 2019, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire après avoir vécu un épisode de psychose.

« Je pense que c’est à partir du début de la vingtaine que les choses ont commencé à devenir vraiment sombres, que j’ai commencé à avoir l’impression de ne pas avoir le contrôle de ce que je ressentais, que ce soit vraiment bien ou vraiment mal », a déclaré Gomez. Pierre roulante. « Il y a quelque chose en moi qui est peut-être mon trouble bipolaire et qui me garde humble, d’une manière sombre. »

En plus de ses problèmes de bipolarité, Gomez a dû lutter contre le lupus. En 2017, Gomez a reçu une greffe de rein en raison de cette maladie auto-immune chronique. Malgré des problèmes de santé qui ont duré toute sa vie, la lauréate du prix de l’actrice principale du Festival de Cannes 2024 dit qu’elle reste reconnaissante et enthousiaste quant à l’avenir.

« J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce voyage, mais il sera un peu différent. Au bout du compte, je m’en fiche. Ce sera à moi. Ce sera mon bébé », a déclaré Gomez.