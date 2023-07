Selena Gomez en bikini rose sur le bateau : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Inclinez-vous devant la reine de l’été ! Selena Gomez a fait monter la température pendant ses vacances, alors qu’elle publiait un clip grésillant d’elle-même en train de bercer un bikini rose lors d’une récente excursion en bateau. L’icône de la chanson/actrice, 31 ans, s’est rendue sur ses histoires Instagram samedi pour partager la vidéo, dans laquelle Selena évitait à peine un dysfonctionnement de sa garde-robe, car le haut de bikini avait l’air de glisser ! Heureusement, le Seuls les meurtres dans le bâtiment star avait quelques amis à bord pour garder son ensemble sous contrôle.

Selena Gomez étourdit dans une nouvelle histoire Instagram. pic.twitter.com/avRLziEtLz — Base pop (@PopBase) 29 juillet 2023

Selena a certainement ajouté quelques fans supplémentaires à ses 424 millions de followers avec son incroyable vidéo. En portant le maillot de bain chic avec des découpes sur le côté, Selena a jeté ses mains derrière sa tête et a posé comme un top model sur le pont d’un yacht !

Le Seuls les meurtres dans le bâtiment La star était sur une lancée, car elle avait téléchargé une vidéo scintillante sur sa page TikTok quelques heures plus tôt. Alors que le clip était une synchronisation labiale hilarante d’une citation de la sitcom des années 1990 La nounou – « Eh bien, tout d’abord, j’ai été instantanément attiré par lui, ce qui signifie qu’il est définitivement indisponible » – les fans étaient plus intéressés par la mode audacieuse de Selena. Le hitmaker était fabuleux dans un haut blanc très décolleté avec un cardigan à carreaux, comme on le voit ci-dessous.

Selena prend un moment pour gâter ses fans après avoir été occupée à offrir à sa petite sœur une escapade à Paris ! La pop star a posté un diaporama de photos de vacances et la première d’elle et de sa sœur de 9 ans, Gracie Teefey était adorable alors qu’ils portaient des chemises assorties. Encore plus mignon était le fait qu’ils partageaient un croissant géant en un clin d’œil ! Trop!

Le voyage en France a eu lieu quelques mois après que Selena a profité d’une autre pause dans son style de vie hollywoodien et a emmené Gracie avec elle lors d’un voyage de pêche au Texas. Dans une jolie photo, la chanteuse de « Hands to Myself » a fait un signe de paix alors qu’elle brandissait une prise sur le bateau de pêche ! Gracie a flanqué son côté gauche alors qu’une autre connaissance tenait une prise tout aussi impressionnante. Une autre photo montrait Gracie, que Selena appelait autrefois son « humaine préférée », serrant sa grande sœur dans ses bras pendant la promenade en bateau.

Le couple semble parfois inséparable en raison de leur incroyable lien familial. Gracie est la fille cadette de la mère de Selena Mandy Teefeyet son beau-père Brian Teefey. Selena jouait dans Les sorciers de Waverley Place à l’âge de 21 ans lorsque Mandy et Brian ont accueilli Gracie. Selena a aussi une demi-sœur Victoria7 ans, par l’intermédiaire de son père Rick Gomez et sa femme Saraqui apparaît également occasionnellement sur ses plateformes de médias sociaux.

