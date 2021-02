Selena Gomez donne une performance rare au Premio Lo Nuestro 2021

Selena Gomez est finalement revenu sur scène après avoir pris près d’un an de repos.

La superstar de 28 ans a interprété son nouveau single « Baila Conmigo » avec Rauw Alejandro au Premio Lo Nuestro 2021 le jeudi 18 février. Papa Yankee, Marc Anthony, Maluma et Natti Natasha figuraient parmi les autres interprètes de la 33e édition annuelle de la cérémonie de remise des prix de la musique de langue espagnole, tenue à l’American Airlines Arena de Miami.

Pendant son segment pré-enregistré, Selena a chanté de manière séduisante devant un fond de coucher de soleil tandis que Rauw était sur une scène sonore bleue séparée.

La chanteuse de « Hands to Myself » a été sélective sur son programme de concerts ces derniers temps. Sa dernière performance a eu lieu au Village Studio le 24 février 2020, et avant cela, elle ne s’était pas lâchée sur une scène depuis les American Music Awards 2019.

Selena n’est pas étrangère à Premio Lo Nuestro. Bien que ce soit la première fois qu’elle chante pendant la cérémonie, elle a rejoint Cardi B, Serpent de DJ et Ozuna en remportant le prix de la meilleure collaboration crossover en 2019 pour leur tube « Taki Taki ».

« Baila Conmigo » est sorti la semaine dernière et a rejoint « De Una Vez » comme les deux premiers morceaux à sortir du prochain EP en espagnol de la star, Révélation, disponible le 12 mars.