Selena Gomez donne des conseils importants aux personnes isolées

Selena Gomez a partagé un aperçu rare de la camaraderie et du fait d’avoir une personne en qui on peut avoir confiance.

Le jeudi 24 octobre, lors du Rare Impact Fund Benefit aux Studios West de Los Angeles, le Calme-toi La chanteuse a parlé de son régime de protection de sa santé mentale.

« Essayez de ne pas vous isoler », a déclaré Gomez Magazine des gens exclusivement.

Elle a ajouté : « Je pense qu’il est important de passer des moments seuls. Mais lorsque l’on s’isole, ces sentiments peuvent parfois rester refoulés. »

Le Seuls les meurtres dans le bâtiment La star a conseillé qu ‘ »il est préférable de » trouver une personne à qui faire confiance et à qui dire son cœur « – et de s’assurer que » vous pouvez réellement lui faire confiance avec cette information.

« Cela aide vraiment de partager », a conclu Gomez.

De plus, lors de l’événement, elle a révélé que c’était le moment où elle se sentait le plus belle.

« Je me sens plus belle quand je me réveille », a-t-elle déclaré au média.

« Parce que je peux me réveiller avec ma sœur [Gracie] ou je peux me réveiller avec mes grands-parents. Tout cela me fait me sentir jolie », a ajouté Gomez.