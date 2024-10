Selena Gomez dit qu’il est « déplaisant de parler d’argent » lorsqu’on l’interroge sur son statut de milliardaire

Selena Gomez reste humble après avoir engrangé une valeur nette de 1,3 milliard de dollars grâce à sa marque de maquillage Rare Beauty.

La star de « Only Murders in the Building » a refusé de se vanter de son récent succès alors que parler avec « Entertainment Tonight » sur le tapis rouge du Festival du film de New York lundi.

« Personnellement, je pense qu’il est déplaisant de parler d’argent », a-t-elle déclaré. « Mais j’accorde vraiment tout le mérite aux personnes qui achètent les produits. »

Selena Gomez, vue ici lundi, refuse que son nouveau statut de milliardaire lui monte à la tête.

L'actrice a été interrogée sur la façon dont elle aurait atteint une valeur nette de 1,3 milliard de dollars grâce à sa marque Rare Beauty lors d'une interview avec « Entertainment Tonight » sur le tapis rouge du Festival du film de New York lundi.

« Ce sont eux qui ont réalisé mon rêve », a ajouté la femme d’affaires de 32 ans. « Je suis donc vraiment très honoré et tout simplement heureux. »

Mois dernier, Bloomberg a rapporté la valeur nette de l’actrice a grimpé à 1,3 milliard de dollars, avec une « grande partie » de son argent provenant de son entreprise de beauté.

Gomez a lancé Rare Beauty en 2019 et Rare Beauty Impact Fund un an plus tard.

« Personnellement, je pense qu'il est déplaisant de parler d'argent », a-t-elle répondu.

« Mais j'accorde vraiment tout le mérite aux personnes qui achètent les produits », a ajouté Gomez.

L’entreprise de beauté a été fondée sur la santé mentale et s’efforce de lutter contre la stigmatisation autour de ce sujet et de fournir aux gens les ressources dont ils ont besoin.

D’après le site Internetla fondation du chanteur « Who Says » a récolté plus de 7 millions de dollars en 2023 et 5 millions de dollars l’année précédente.

Bloomberg a également attribué le succès d’un milliard de dollars de Gomez à sa carrière d’actrice et de chanteuse, à son portefeuille immobilier, au soutien de sa marque et à son investissement dans Wondermind.

Le chanteur de « Who Says », vu ici lundi, a poursuivi : « Je suis vraiment très honoré et tout simplement heureux. »

Bloomberg a rapporté que Gomez, photographié ci-dessus mardi, avait atteint une valeur nette de 1,3 million de dollars le mois dernier.

« Selena n’est pas seulement une pop star », a déclaré Stacy Jones, experte en marketing, au média. « C’est une femme d’affaires aux multiples facettes avec des sources de revenus diverses qui contribuent à sa valeur nette impressionnante. »

La carrière de l’interprète de « Lose You to Love Me » est en plein essor alors qu’elle se prépare pour la sortie de son film de 2024, « Emilia Pérez », et s’apprête à retourner au cinéma la saison 5 de « Only Murders in the Building ». »

L’artiste nominé aux Emmy Awards est également la troisième personne la plus suivie sur Instagram avec 424 millions de followers.

Son succès a été attribué à sa marque de beauté, aux soutiens de sa marque ainsi qu'à sa carrière de chanteuse et d'actrice.

La pop star est également la troisième personne la plus suivie sur Instagram.

Elle aurait gagne environ 30 millions de dollars par accord de publicité sur les réseaux sociaux.

La meilleure amie de Gomez, Taylor Swift, aurait également obtenu son statut de milliardaire l’année dernière après s’être lancée dans sa tournée Eras à guichets fermés.

La valeur nette de la chanteuse « Lover », cependant, pourrait être plus élevée à mesure qu’elle ajoute plus de dates de tournée et sort de la nouvelle musique cette année.