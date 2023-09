Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Selena Gomez prend la parole. L’artiste de « Single Soon » a publié une vidéo sur les réseaux sociaux présentant sa réaction à Chris BrownNomination aux MTV Video Music Awards de.

« Peu importe mdr », a commenté Selena, 31 ans, sous un clip Instagram qui la montrait assise dans le public du Prudential Center du New Jersey le mardi 12 septembre. Après que le nom de Chris ait été appelé, Selena a baissé les yeux et a froncé le visage dans le moment désormais viral que les caméras ont capturé.

Les Selenators n’ont pas hésité à faire l’éloge de l’artiste pop dans la section commentaires de la publication. L’un d’eux était d’accord avec l’expression apparente du visage de Selena en écrivant : « J’ai une réaction pire quand j’entends son nom ou que je vois son visage. »

Le clip a rapidement circulé via X – la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter – après la diffusion des VMA ce soir-là. Bien que Selena n’ait pas expliqué publiquement ce moment, les utilisateurs des médias sociaux l’ont félicitée pour la façon dont elle se comportait apparemment.

La réaction de Selena Gomez envers Chris Brown est TELLEMENT DRÔLE pic.twitter.com/bJyjZwmzZ9 – des chansons qui ont changé l’histoire (@iconiksongs) 13 septembre 2023

« Oh, elle est tellement réelle pour ça !!!! Elle comprend », un utilisateur de X tweeté. « Son [facial] les expressions sont TOUT », a ajouté un autre, tandis qu’une troisième personne a noté : « Elle est là pour les vibrations et pour être vraie. Elle s’en fiche. »

Pendant les VMA, les fans ont également vu Selena réagir à différents moments sur scène tout au long de la nuit. Pendant Olivia Rodrigola performance de, la caméra est passée au Seuls les meurtres dans le bâtiment visage de l’actrice. Selena a semblé surprise lorsqu’Olivia, 20 ans, a eu une interruption mise en scène de lumières explosives, qui a également été vue dans son clip « Vampire ». Cependant, de nombreux fans dans la foule semblaient tout aussi choqués que Selena de voir à quel point la production d’Olivia était épique.

En remarquant les multiples mèmes de son visage, l’artiste de « Lose You to Love Me » a apparemment abordé l’activité des médias sociaux en se référant à ses histoires Instagram. Sur fond noir, Selena a écrit : « Je ne serai plus jamais un mème. Je préfère rester assis plutôt que d’être traîné parce que je suis moi-même. Beaucoup d’amour. »

Néanmoins, la nominée aux Grammy Awards a fait une blague sur elle-même sur une photo qui la mettait en scène avec sa meilleure amie. Taylor Swift. Sur l’image, les deux artistes musicaux se sont embrassés et ont souri. Tout en partageant le cliché via ses histoires Instagram, Selena s’est moquée de l’apparence de son visage en écrivant: « Elle est superbe, j’ai l’air constipée. »