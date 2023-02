Selena Gomez dit qu’Hollywood est “une bête”, révèle ce qu’elle n’a jamais été autorisée à dire en tant que star de Disney

Selena Gomez a partagé quelques conseils pour les nouveaux arrivants qui ont eu leur premier aperçu du succès hollywoodien.

“Tout ce que je peux dire, c’est que j’aimerais être là pour vous si vous avez des questions”, a déclaré Gomez, 30 ans, lors d’une nouvelle interview pour le 29e numéro annuel d’Hollywood de Vanity Fair.

“Mais cette industrie est une bête. C’est vraiment effrayant de voir ce qui se passe quand on vous donne autant de pouvoir et d’argent à un jeune âge. Je pense que c’est extrêmement effrayant.

“Plus vous grandissez, plus je vous encourage à être humble. Accrochez-vous à votre cœur, essayez d’être le meilleur possible et faites attention à qui faire confiance, car c’est vous qui vous entourez.”

L’interprète de “Lose You to Love Me” a révélé que sa petite sœur, Gracie Elliot Teefey, avait déclaré qu’elle ne voulait pas faire partie de l’industrie du divertissement.

“Ma sœur a 9 ans, et Dieu merci, elle ne veut pas être dans cette industrie”, a déclaré Gomez. « En fait, c’est elle maintenant. Et si elle me dit dans deux ans qu’elle le veut ? Je ne peux même pas y penser.

Gomez a fait ses débuts en tant qu’enfant actrice dans “Barney and Friends”, puis est devenue un nom familier tout en jouant dans l’émission de Disney Channel “Wizards of Waverly Place”.

Plus récemment, l’actrice a joué aux côtés de Steve Martin et Martin Short dans “Only Murders in the Building”.

En tant que star de Disney, Gomez affirme qu’il y a des choses qu’elle n’a jamais été autorisée à dire.

“Je n’étais en aucun cas un enfant sauvage. Mais j’étais sur Disney, donc je devais m’assurer de ne pas dire ‘Qu’est-ce que c—?’ devant n’importe qui”, a révélé Gomez au point de vente. “C’est des trucs que je me mettais aussi pour être le meilleur modèle que je pouvais être. Maintenant, je pense qu’être le meilleur modèle, c’est être honnête, même avec les parties laides et compliquées de soi-même.”

Gomez a été ouverte sur ses problèmes de santé mentale tout au long de sa carrière.

En 2014, l’ancienne star de Disney est entrée dans un établissement de santé mentale peu de temps après avoir reçu un diagnostic de lupus et a révélé plus tard qu’elle avait été diagnostiqué un trouble bipolaire.

“Mon lupus, ma greffe de rein, ma chimiothérapie, ma maladie mentale, mes chagrins d’amour très publics – ce sont toutes des choses qui auraient honnêtement dû me faire tomber”, a expliqué l’actrice dans une interview en 2020 avec le magazine Elle. “Chaque fois que je traversais quelque chose, je me disais : ‘Quoi d’autre ? À quoi d’autre vais-je devoir faire face ?'”

Gomez a inclus son travail de santé mentale dans ses entreprises commerciales. En 2020, elle lance Rare Beauty pour “créer un espace sûr et accueillant dans la beauté – et au-delà”, selon l’énoncé de mission de la marque.

La marque comprend le Rare Impact Fund, qui collecte des fonds pour les services de santé mentale.

Gomez n’a pas seulement eu une carrière d’acteur réussie. Elle a également sorti de la musique avec son groupe Selena Gomez & The Scene avant de lancer sa carrière solo. Elle est connue pour ses chansons à succès telles que “Lose You to Love Me”, “It Ain’t Me” et “Love You Like a Love Song”.