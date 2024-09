Selena Gomez dit qu’elle ne peut pas porter ses propres enfants

« J’ai beaucoup de problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. C’est quelque chose dont j’ai dû faire le deuil pendant un certain temps. »

Le chanteur et acteur de 32 ans en a parlé dans une interview avec La foire aux vanités, Elle a déclaré qu’apprendre qu’elle ne pourrait pas avoir une grossesse sans risque était quelque chose qu’elle a dû « pleurer ».

Gomez a déjà parlé ouvertement de son diagnostic de lupus, une maladie auto-immune incurable dans laquelle le système immunitaire du corps devient hyperactif et attaque les tissus normaux.

Les symptômes peuvent être gérés à l’aide de médicaments. En 2017, elle a révélé qu’elle avait subi une greffe de rein liée à son lupus.

La chanteuse a également parlé ouvertement de son trouble bipolaire, un sujet abordé dans son documentaire, My Mind and Me.

En 2022, Gomez a déclaré Pierre roulante qu’elle ne pourra peut-être pas avoir une grossesse sans danger, en raison des médicaments qu’elle prend pour traiter son trouble bipolaire.

Dans l’interview de Vanity Fair, Gomez a déclaré qu’elle espérait avoir des enfants et qu’elle envisageait la maternité de substitution ou l’adoption. (La mère de Gomez, Mandy Teefey, est adoptée – quelque chose pour laquelle Gomez a dit que sa famille était reconnaissante).

« Ce n’est pas forcément comme je l’avais imaginé. Je pensais que ça se passerait comme ça se passe pour tout le monde », a-t-elle déclaré.

« Je suis dans une situation bien meilleure avec ça. Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens formidables prêts à faire de la maternité de substitution ou de l’adoption, qui sont deux possibilités énormes pour moi.

« Cela m’a vraiment fait apprécier les autres moyens de communication offerts aux personnes qui meurent d’envie de devenir maman. Je fais partie de ces personnes. »

Elle a ajouté : « J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce voyage, mais il sera un peu différent. Au bout du compte, je m’en fiche. Ce sera le mien. Ce sera mon bébé. »

Gomez est actuellement en couple avec le producteur de musique Benny Blanco.