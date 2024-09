Selena Gomez dit qu’elle ne peut pas porter ses propres enfants en raison de problèmes médicaux. Partager son histoire est une expérience qui a du pouvoir.

Selena Gomez « ne peut pas porter [her] propres enfants. » L’actrice, 32 ans, s’est confiée à La foire aux vanités à propos de la planification familiale tout en discutant de sa relation avec son petit ami Benny Blanco.

« J’ai beaucoup de problèmes médicaux qui pourraient mettre ma vie et celle du bébé en danger », a-t-elle déclaré, faisant référence à son diagnostic de lupus en 2013, une maladie auto-immune chronique qui pousse le système immunitaire à attaquer les tissus et les organes sains. Elle a subi une chimiothérapie comme forme de traitement et a subi une greffe de rein à la suite de cette opération. néphrite lupiqueLes patientes atteintes de lupus peuvent avoir des grossesses sans problème. Cependant, la maladie rend grossesse plus difficile.

Gomez a également été diagnostiqué avec un trouble bipolaire et mentionné dans un Entretien avec Rolling Stone en 2022 que les deux médicaments qu’elle prend pourraient l’empêcher d’avoir une grossesse sans danger.

Gomez a envisagé de nombreuses options pour fonder une famille. « Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens formidables prêts à faire appel à la maternité de substitution ou à l’adoption, deux possibilités qui sont énormes pour moi. Cela m’a vraiment fait apprécier les autres possibilités offertes aux personnes qui meurent d’envie de devenir maman. Je fais partie de ces personnes », a-t-elle déclaré. « J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce voyage, mais il sera un peu différent. Au bout du compte, je m’en fiche. Ce sera le mien. Ce sera mon bébé. »

Elle a poursuivi : « Ce n’est pas nécessairement comme je l’avais imaginé. [becoming a parent]. … Je pensais que cela se passerait comme cela se passe pour tout le monde.

Mais elle est loin d’être la seule. Voici ce que les experts ont dit à Yahoo Life à propos de l’infertilité et de l’importance pour Gomez d’en parler.

Quelle est la fréquence de l’infertilité ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 1 adulte sur 6 dans le monde est touché par l’infertilité. Organisation Mondiale de la SantéLe terme désigne à la fois les personnes qui ne parviennent pas à tomber enceintes et celles qui ne parviennent pas à mener une grossesse à terme.

« C’est plus courant qu’on ne le pense, car beaucoup de gens ne partagent pas quelque chose d’aussi personnel en public. » Barb Colluraprésident et directeur général de RESOLVE : The National Infertility Association, déclare à Yahoo Life.

Les gens ont également été amenés à penser qu’il était facile de tomber enceinte, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent eux-mêmes dans le processus, dit-il. Dr James Grifodirecteur de programme au NYU Langone Fertility Center et médecin-chef de Inception Fertilité.

« Nous passons notre vie à penser qu’il est si facile de tomber enceinte, parce que c’est ce qu’on nous apprend, principalement pour nous empêcher d’avoir une grossesse non désirée », explique-t-il à Yahoo Life. « Et oui, cela peut être le cas. [easy]. Cela peut aussi être très difficile.

Comment une personne peut-elle déterminer ses options ?

Gomez a déclaré qu’elle avait dû faire le deuil de sa stérilité, mais qu’elle était impatiente de devenir maman un jour. Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble La star de The Hollywood Reporter a souligné que la maternité de substitution et l’adoption étaient ses principales options, cette dernière étant particulièrement intéressante car sa mère, Mandy Teefey, a été adoptée. « Je ne serais probablement pas ici. Je ne sais pas à quoi aurait ressemblé sa vie », a déclaré Gomez à propos du parcours de sa mère. « Elle et moi sommes très reconnaissantes de la façon dont la vie s’est déroulée. »

Cependant, chacun sur ce chemin a un parcours différent et les experts s’accordent à dire que les options sont déterminées au cas par cas.

« C’est là que les patients doivent être très actifs dans leurs soins et qu’ils doivent apprendre de leurs médecins quels sont les problèmes. Ils doivent faire un bilan pour rechercher les problèmes qui peuvent être corrigés et ensuite se voir proposer des options de plans de traitement qui répondent à leurs besoins et à leur situation », explique Grifo. « C’est très personnel. Cela demande beaucoup de soins, de compréhension et beaucoup d’empathie, et les patients doivent y participer activement. »

Il explique que les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de bénéficier de conseils précoces pour comprendre leur biologie et les possibilités de planification familiale qui s’offrent à elles. « Il faut être très proactif », dit-il, félicitant celles qui le sont, comme Gomez.

Les problèmes de couverture d’assurance ou de coût peuvent également constituer des obstacles à l’accès à certaines alternatives, qu’il s’agisse de tout type de technique de procréation assistéecomme la fécondation in vitro (FIV) ou la reproduction par un tiers, explique Collura.

Pourquoi est-il important que Gomez s’exprime ?

« Chaque fois qu’une personne, célèbre ou non, partage son histoire personnelle d’infertilité, cela permet d’éliminer la stigmatisation associée aux défis auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils veulent fonder une famille. Évidemment, avec la popularité de Selena, son histoire va toucher un large public », déclare Collura. « Lorsque nous pouvons normaliser toutes les façons de fonder une famille, cela contribue également à éliminer les obstacles auxquels trop de personnes sont confrontées lorsqu’elles essaient de fonder une famille. »

Selon Collura, il existe des mythes et des malentendus entourant l’adoption et la maternité de substitution en particulier, que quelqu’un comme Gomez peut aider à résoudre. L’actrice peut apporter de l’espoir et une prise de conscience aux personnes qui ont du mal à fonder une famille, ainsi qu’éduquer les plus jeunes sur les réalités du processus.

« C’est vraiment incroyable de sa part de partager quelque chose de très privé, sachant qu’elle va avoir un impact positif sur beaucoup de gens », déclare Grifo.