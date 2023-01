Selena Gomez dit qu’elle est célibataire sur Instagram après les rumeurs de romance d’Andrew Taggart

Selena Gomez s’est rendue sur les réseaux sociaux jeudi pour répondre aux rumeurs sur sa vie amoureuse après avoir été capturée en train de traîner avec le membre du groupe “Chainsmokers” Andrew “Drew” Taggart plus tôt cette semaine.

Page Six a précédemment rapporté des photos montrant l’ancienne actrice des “Wizards of Waverly Place” et Taggart ensemble dans un bowling à New York. Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles les deux célébrités étaient liées de manière romantique.

Cependant, Taggart et Gomez étaient avec un groupe de personnes et non à un rendez-vous individuel, selon le magazine People.

Gomez a encore dissipé les rumeurs en publiant jeudi une photo en noir et blanc sur son histoire Instagram avec la légende “J’aime trop être seule”, ainsi que le hashtag “#iamsingle”.

En mai 2022, Gomez a plaisanté sur le fait de profiter de la vie de célibataire dans son monologue d’ouverture en tant qu’animatrice de “Saturday Night Live” pour la première fois.

“L’une des raisons pour lesquelles j’ai été très heureux d’animer est que je suis célibataire”, a déclaré Gomez, selon People. “Et j’ai entendu dire que SNL est un endroit idéal pour trouver l’amour.”

Taggart a déjà fréquenté de nombreux modèles, influenceurs et célébrités de haut niveau, dont Meredith Mickelson, Haley Rowe, Chantel Jeffries et Eve, la fille de 24 ans du fondateur d’Apple, Steve Jobs.

Suite à l’annonce de la romance apparente de Gomez et Taggart, Eve a désactivé son compte Instagram mardi.

