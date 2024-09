Selena Gomez dit à ses haters d’aller se faire foutre après avoir révélé qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants

Selena Gomez célèbre le « pouvoir d’être vulnérable » après avoir révélé qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants.

L’actrice a récemment dit à tous ceux qui la considèrent comme une victime en raison de ses « problèmes médicaux » de « se faire foutre » vidéo virale circulant via X.

La star de « Only Murders in the Building », qui participait à un événement Women in Film à l’époque, a déclaré : « Dire aux gens que vous avez besoin d’aide ou que vous en voulez, ce n’est pas honteux. »

Selena Gomez a dit à ses haters d’aller se faire foutre après avoir avoué avoir eu des enfants. Date limite via Getty Images

Selena Gomez s’exprime lors du dîner Women in Film : « Alors oui, j’ai dit que je ne pouvais pas avoir d’enfant. Oui, j’ai dit que j’étais bipolaire. VAS-T’EN FOUTRE ! C’est ça ma vie. C’est qui je suis. Que tous ceux qui te disent que tu es une victime aillent se faire foutre. Tu es une survivante à mes yeux. » pic.twitter.com/ANdGUXqpDL — Actualités Selena Gomez (@SGomezNewsCOMs) 20 septembre 2024

L’actrice n’est pas en mesure de le faire en raison de « problèmes médicaux ». Getty Images pour Netflix

Gomez a partagé cela parce qu’il y a « du pouvoir dans le fait d’être vulnérable ». Instagram/@rarebeauty

Gomez, 32 ans, a ajouté : « Alors oui, j’ai dit que je ne pouvais pas avoir d’enfant. Oui, j’ai dit que j’étais bipolaire. Va te faire foutre. C’est ça ma vie. C’est qui je suis. »

Elle a poursuivi : « C’est pour ça que j’aime être honnête. Parce que tout le monde traverse une épreuve. Je n’ai pas tout compris. Je ne suis pas une… vous savez, je suis moi et c’est tout ce que je peux être. »

L’ancienne élève des « Sorciers de Waverly Place » a conseillé à sa sœur, Gracie, et au reste des participants de « ne jamais laisser personne vous dire que vous n’êtes pas une bonne personne ».

Elle ne veut pas que quiconque la considère comme une « victime ». AFP via Getty Images

« J’aime être honnête », a déclaré Gomez, « parce que tout le monde traverse une période difficile. » Getty Images

Elle a conclu : « Que tous ceux qui vous disent que vous êtes une victime aillent se faire foutre. Pour moi, vous êtes une survivante. »

Plus tôt ce mois-ci, l’ancienne star de Disney Channel a déclaré que l’adoption et la maternité de substitution étaient « d’énormes possibilités » pour elle. en parlant à Vanity Fair.

« Malheureusement, j’ai beaucoup de problèmes médicaux qui pourraient mettre ma vie et celle du bébé en danger », a expliqué Gomez dans son article de couverture. « C’est quelque chose dont j’ai dû faire le deuil pendant un certain temps. »

Le chanteur a déjà évoqué d’autres difficultés dans le passé. Getty Images pour Netflix

Elle a partagé son diagnostic de lupus en 2015. Getty Images

Elle a admis : « Ce n’est pas forcément comme je l’avais imaginé. Je pensais que ça se passerait comme ça arrive à tout le monde. »

Cette prise de conscience a rendu la chanteuse, qui sort actuellement avec Benny Blanco, « vraiment reconnaissante des autres moyens de communication offerts aux personnes qui meurent d’envie de devenir maman ».

Elle a déclaré au magazine : « Je fais partie de ces personnes. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce voyage, mais il sera un peu différent. »

Cinq ans plus tard, elle a révélé son diagnostic bipolaire. Getty Images

L’ancienne star de Disney Channel sort avec Benny Blanco. selenagomez/Instagram

En plus de sa révélation sur sa fertilité, Gomez a parlé dans le passé de ses problèmes de lupus, ainsi que de sa santé mentale.

La nominée aux Grammy Awards a partagé son diagnostic bipolaire en 2020, dire à Elle l’année suivante, elle a senti qu’un énorme poids s’était levé lorsqu’elle l’a découvert.

Elle en a parlé dans son documentaire Apple TV+, « My Mind & Me », en 2022, qui a été tourné sur une période de six ans.