Selena Gomez devient caissière chez Sephora : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Selena Gomez, 31 ans, a endossé le rôle de caissière chez Sephora lors d’une récente visite à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre ! Alors qu’elle était au magasin pour promouvoir sa marque de beauté, Rare Beauty, la starlette a choisi de se placer derrière le comptoir et de vérifier un client. « Merci beaucoup pour vos achats chez Sephora ! » a-t-elle plaisanté pendant qu’elle scannait les articles. « C’est tellement amusant les gars. »

Au magasin de beauté, Selena avait l’air chic dans un tailleur-pantalon entièrement noir et un t-shirt blanc. Elle a accessoirisé son ensemble avec des boucles d’oreilles en or et a coiffé ses tresses couleur corbeau dans une partie centrale. En mettant les produits dans le fameux sac noir et blanc, Selena a même pris soin de demander si le client avait reçu « tout » dont il avait besoin lors de sa visite. Le joueur de 31 ans a notamment ri avec amusement lors de l’interaction.

Selena Gomez- actrice, chanteuse, femme d’affaires, propriétaire de marque, productrice et maintenant caissière pic.twitter.com/7gMh0tOyw1 – destin (@destinyselmg) 10 octobre 2023

Peu après un vidéo de Selena chez Sephora a débarqué sur les réseaux sociaux, nombre de ses fans ont profité des commentaires pour réagir. « Selena Gomez – actrice, chanteuse, femme d’affaires, propriétaire de marque, productrice et maintenant caissière », a légendé l’admirateur du joli clip. Pendant ce temps, quelques-uns de ses fans se sont rendus sur Instagram pour réagir à la même vidéo. « Elle est si belle et pleine de lumière », a écrit le fan, tandis qu’un deuxième a ajouté : « J’aime tellement ces cheveux courts. »

L’ancienne de Disney Channel s’est rendue sur Instagram le même jour pour révéler que sa société de maquillage ferait don de 100 % de ses ventes au Rare Impact Fund à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. «Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la santé mentale (!!!) qui commence maintenant. @sephora reverse 100% des ventes de @rarebeauty au Rare Impact Fund pendant 24 heures seulement. #MakeARareImpact aujourd’hui en achetant Rare Beauty uniquement chez Sephora », a expliqué Selena dans son superbe selfie. « Cela signifierait tout pour moi que vous nous rejoigniez pour élargir l’accès aux ressources en santé mentale et au soutien pour les jeunes du monde entier. »

En l’honneur de la journée de la santé mentale, Selena s’est entretenue avec Esprit merveilleux le 10 octobre pour discuter de la façon dont elle prend soin de son bien-être mental. Au cours de l’interview franche, la sensation pop a expliqué que sa sœur, Gracie, l’aide quand elle passe une journée difficile. « Passer du temps avec ma petite sœur, Gracie. Elle est tellement innocente et pure. Elle m’aide à garder une perspective sur la vie », a expliqué Selena. « C’est drôle parce qu’elle a 10 ans ; J’ai 31 ans et même avec un si grand écart d’âge, j’adore ses conseils. Elle est très sage.

Plus loin dans la conversation, elle a admis que cela l’avait globalement aidée une fois qu’elle avait commencé à parler ouvertement de ses propres problèmes de santé mentale avec ses fans. « Quand j’ai décidé de parler ouvertement de ma santé mentale, les gens ont commencé à me contacter et à partager leurs histoires », a déclaré le hitmaker de « Calm Down ». « L’écoute et la connexion ont été le plus grand cadeau car on se sent moins seul. » Selena a également partagé un mot doux avec ses fans à la fin de l’interview : « S’il vous plaît, sachez que vous êtes assez et que vous n’êtes pas seul. »