Selena Gomez danse au concert de Sabrina Carpenter : vidéo

Photo : FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Que font les gourous de la beauté milliardaires pendant leur temps libre ? Lâchez-le bas lors d’un concert de Sabrina Carpenter, apparemment. Selena Gomez a passé son dimanche affectation fait une tempête au Short n’ Sweet Tour. L’homme de 32 ans était filmé s’amuser dans une suite du Madison Square Garden aux côtés de Connar Franklin Carpenter, Émilie Pérez co-star Édgar Ramirez et quelques autres amis, selon Personnes. Glamisée pour la soirée, Gomez portait une robe Cong Tri noire scintillante avec des plis en maille, des résilles en strass et des bottes go-go blanches. Un ensemble parfait à voir sur une pop star célèbre pour ses doubles sens, si vous me demandez.

Lorsque la chanson « Juno » est apparue – une référence au film de 2007 mettant en vedette Elliot Page et Michael Cera – Gomez a sauté sur la balustrade de sa suite. Dans une vidéo posté sur son Instagram, le Seulement des meurtres dans le bâtiment l’actrice se penche en arrière et se fouette les cheveux alors qu’elle synchronise les paroles : « Si tu m’aimes bien, alors qui sait ? / Je pourrais te laisser me faire Juno / Tu sais que je pourrais te laisser m’enfermer ce soir / L’un de moi est mignon, mais deux, quand même ? / Donne-le-moi, bébé. Oui, c’est une chanson qui fantasme sur le fait d’être imprégnée par le gars qui vous obsède. Et oui, Gomez a dédié la performance à son petit ami et maître des aphrodisiaques, Benny Blanco.

Blanco est rapidement intervenu en écrivant : « Je ne peux pas garder mes mains pour moi », faisant allusion à la rumeur selon laquelle sa fiancée Succès de 2015. Ces deux-là n’ont jamais hésité à parler de PDA, alors pourquoi s’arrêter maintenant ? Une autre chose que Blanco n’a jamais hésité ? Je veux les bébés de Gomez. Espérons que ces deux-là seront heureux pour toujours.

