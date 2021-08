On dirait que Selena Gomez en a fini avec les mêmes vieilles blagues ciblant son opération de greffe de rein alors qu’elle a récemment appelé la comédie dramatique « The Good Fight » qui a diffusé une scène faisant référence à son opération de 2017.

S’adressant à Twitter, Selena a écrit mardi (3 août) : « Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les greffes d’organes pour les émissions de télévision est devenu une chose, mais malheureusement, c’est apparemment le cas. J’espère que dans la salle de l’écrivain suivante, lorsqu’une de ces blagues insipides sera présentée, elle sera immédiatement dénoncée et ne passera pas à l’antenne.

« Mes fans me soutiennent toujours. JE T’AIME. Si vous êtes en mesure de vous inscrire pour être un donneur d’organes », a-t-elle écrit dans un autre tweet.

Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour les émissions de télévision est devenu une chose, mais malheureusement, c’est apparemment le cas. J’espère que dans la salle de l’écrivain suivante, lorsqu’une de ces blagues insipides sera présentée, elle sera immédiatement dénoncée et ne passera pas à l’antenne. – Selena Gomez (@selenagomez) 3 août 2021

Les fans de Selena se sont également rendus sur Twitter pour appeler le récent épisode du spin-off de « The Good Wife », « The Good Fight », qui faisait référence à la bataille pour la santé de l’ancien de Disney et a commencé à tweeter « Respect Selena Gomez ». Selon E! News, dans saison cinq, épisode quatre, un exécutif de streaming de comédie Del (Wayne Brady) demande à Liz (Audra McDonald) de mener une lecture sensible sur l’un de ses comédiens.

Cela conduit à une conversation sur la comédie et annule la culture. Au cours d’une discussion entre Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) et Jim (Ifadansi Rashad), Jay dit que vous avez maintenant « besoin d’une autorisation pour raconter une blague ». Alors, Jim imprime des permis de plaisanterie. Jay se demande alors s’il y a des sujets qui sont interdits. « Hum, la nécrophilie ? » Jim répond. « Non, ça pourrait être drôle », répond Marissa. « Autisme », dit Jay. « La greffe de rein de Selena Gomez », déclare Jim. Après avoir regardé l’épisode, plusieurs fans de Selena ont commencé à tweeter « Respect Selena Gomez ».

« Quand les gens arrêteront-ils de faire ça !! RESPECTEZ SELENA GOMEZ », a tweeté un abonné. Un autre a écrit: « Nous utilisons donc la greffe de rein de Selena comme tendance? Cela s’est produit plusieurs fois dans les médias, cela doit cesser. #RespectSelenaGomez. «

Sur une note connexe, ce n’est pas la première fois ou une émission pour évoquer la greffe de rein de la chanteuse, qu’elle a reçue en 2017 au milieu de sa bataille contre le lupus. En novembre dernier, le redémarrage de « Saved by the Bell » a été critiqué pour des scènes montrant des étudiants en train de bavarder sur qui a fait don du rein et des graffitis indiquant « Est-ce que Selena Gomez a même un rein ».

Francia Raisa, qui a fait don d’un de ses reins à Selena, a également parlé de l’épisode. Après avoir reçu un contrecoup, Peacock, UTV et les producteurs exécutifs ont présenté des excuses et les scènes ont été supprimées, selon E! Nouvelles.

« Nous nous excusons. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire la lumière sur la santé de Selena, nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son association caritative, le Fonds Selena Gomez pour la recherche sur le lupus à l’USC », indique le communiqué.