Selena Gomez crie sur l’état de sa relation pendant un match de football : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Selena Gomez, 30 ans, est « célibataire », et elle veut que le monde le sache ! Dans une nouvelle vidéo hilarante de TikTok partagée le jeudi 8 juin, le Seuls les meurtres dans le bâtiment star s’est emmitouflée en marge d’un match de football nocturne avec des copains et l’a crié aux athlètes sur le terrain. « Je suis célibataire! » elle s’est penchée en avant et s’est attachée tout en étant enveloppée dans un manteau et des couvertures. « Je suis juste un peu d’entretien élevé! » ajouta-t-elle alors que la caméra passait de Selena au terrain de football. « Mais je t’aime tellement ! » Les joueurs semblaient complètement ignorer que la star massive regardait le match et continuaient simplement à jouer. Selena a hilarant sous-titré la vidéo, « l’homme de la lutte lol ».

@Selena Gomez L’homme de la lutte lol ♬ son original – Selena Gomez

Les 58,3 millions d’abonnés de l’alun de Disney Channel sur la plateforme étaient ravis et ont pris le fil des commentaires pour réagir. « Pouvez-vous imaginer jouer au football et entendre Selena Gomez vous dire ceci, mon rêve absolu », a commenté un fan, tandis qu’un autre a écrit, « Je ne peux pas croire que ces hommes n’aient pas réalisé que c’était littéralement Selena Gomez comme si j’aurais couru sur. » « Comment ne remarquent-ils pas qu’une REINE est en leur présence », remarqua un troisième. « J’ai hâte qu’elle trouve sa personne et la regarde briller d’une manière qu’elle mérite absolument !! » a écrit un adepte, aux côtés d’emojis cardiaques.

La vie amoureuse de Selena reste un sujet de conversation populaire (Justin Bieber, n’importe qui ?) – et elle admet qu’elle n’a pas eu de chance en ce qui concerne ses relations et le drame qui a suivi. « Je pense que la plupart de mes expériences dans les relations ont été maudites », a-t-elle déclaré Vogue australienne pour une interview révélatrice en juin 2021. « J’étais trop jeune pour être exposé à certaines choses quand j’étais en couple. Je suppose que j’avais besoin de trouver quel était ce mot pour moi, parce que je me sentais tellement moins que dans les relations passées et que je ne me sentais jamais vraiment égal.

Selena a récemment été liée à Fumeurs à la chaîne DJ Drew Taggart et Gigi Hadidest ex Zayn Malik.

Plus à propos Selena Gomez

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Journée nationale des meilleurs amis: photos de Hailey, Kendall et plus des meilleures amies de célébrités les plus mignonnes

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.