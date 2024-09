Selena Gomez confirme qu’elle ne peut pas porter ses propres enfants

Selena Gomez est optimiste quant à son désir de devenir maman, même si cela ne se passe pas comme elle l’avait prévu au départ.

« Je n’ai jamais dit cela, mais je ne peux malheureusement pas porter mes propres enfants », a révélé Gomez, 32 ans, dans une interview avec La foire aux vanités publié le lundi 9 septembre. « J’ai beaucoup de problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. J’ai dû faire mon deuil pendant un certain temps. »

Même si elle pensait devenir mère « comme tout le monde », Gomez a déclaré qu’elle se sentait « dans une situation bien meilleure » aujourd’hui. « Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens formidables prêts à faire appel à la maternité de substitution ou à l’adoption, qui sont deux possibilités énormes pour moi », a-t-elle partagé. « Cela m’a vraiment rendue reconnaissante envers les autres débouchés offerts aux personnes qui meurent d’envie de devenir maman. Je fais partie de ces personnes. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce voyage, mais il sera un peu différent. Au bout du compte, je m’en fiche. Ce sera le mien. Ce sera mon bébé. »

Gomez a été ouverte sur son parcours de santé avec ses fans au fil des ans, après avoir reçu un diagnostic de lupus en 2013 (elle a subi une greffe de rein en 2017) et de trouble bipolaire en 2018.

Le Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble La star a déjà parlé de la façon dont son traitement contre la bipolarité pourrait affecter la façon dont elle fonde une famille. « C’est une chose très importante et présente dans ma vie », a-t-elle déclaré. Pierre roulante en novembre 2022. « Peu importe comment je suis censé les avoir, je les aurai. … Je pense qu’il y a quelque chose en moi qui est peut-être mon trouble bipolaire qui me garde humble – d’une manière sombre. »

Devenir maman est une chose à laquelle Gomez a beaucoup réfléchi au fil des ans, déclarant même son projet d’adopter un bébé si elle était toujours célibataire à l’âge de 35 ans. « Avant de rencontrer mon petit ami [Benny Blanco]« J’ai été célibataire pendant cinq ans, à l’exception de quelques rendez-vous », a-t-elle expliqué à La foire aux vanités. « Et je me suis dit : « OK, si c’est ça l’ambiance, alors qu’est-ce qui est le plus important pour moi ? La famille. »

Gomez a noté qu’elle était particulièrement ouverte à l’adoption d’un enfant, car sa mère, Mandy Teefeyest adoptée. « Je ne serais probablement pas ici. Je ne sais pas à quoi aurait ressemblé sa vie », a-t-elle confié. « Elle et moi sommes très reconnaissants de la façon dont la vie s’est déroulée. »

Gomez et Blanco, 36 ans, ont commencé à se fréquenter l’année dernière après avoir collaboré sur des morceaux de musique par le passé. Une source a déclaré en exclusivité Nous Hebdomadaire En mai dernier, l’actrice avait déclaré qu’elle « voyait clairement cette relation aller au bout », ajoutant qu’elle et le producteur de musique avaient « parlé de mariage et d’avoir des enfants et qu’ils étaient tout à fait sur la même longueur d’onde ».

Gomez, cependant, a dit La foire aux vanités Elle a déclaré que Blanco et elle ne se précipitent pas pour passer à l’étape suivante de leur relation. « Nous veillons toujours à protéger ce que nous avons, mais il n’y a pas de règles », a-t-elle déclaré. « Je veux qu’il soit toujours lui-même. Je veux toujours être moi-même. »