Selena Gomez clarifie les choses sur Benny Blanco et le drame d’Edgar Ramirez

Selena Gomez a mis fin aux rumeurs de tricherie avec son petit ami Benny Blanco.

Auparavant, Gomez avait déclenché des rumeurs de tricherie après avoir dansé très étroitement avec elle Émilie Pérez co-star Edgar Ramirez.

La vidéo de Gomez et Ramirez de Sabrina Carpenter’s Court et doux Le concert de la tournée est devenu viral, déclenchant des rumeurs de tricherie parmi les fans.

Cependant, en consultant ses histoires Instagram mercredi, Gomez a mis fin aux spéculations sur la triche.





Elle a posté un clip vidéo hilarant de Blanco et Ramirez recréant le moment viral.

Dans la vidéo, Blanco a pris la place de Gomez et a dansé en étroite collaboration avec l’acteur sur le morceau à succès de Carpenter Chimie du litdu dernier album Court et doux.

Gomez et Blanco ont commencé à sortir ensemble au milieu de 2023, puis le Seuls les meurtres dans le bâtiment l’actrice a confirmé leur relation en décembre de la même année.

Émilie Pérez mettant également en vedette Adriana Paz, Mark Ivanir, Zoe Saldaña et Karla Sofía Gascón bénéficiera d’une sortie en salles limitée au Canada et aux États-Unis le 1er novembre et sera ensuite diffusée en première sur Netflix à partir du 13 novembre 2024.