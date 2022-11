Selena Gomez avec BFF Raquelle dans de rares photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Selena Gomez a fait une virée shopping après son emploi du temps extrêmement chargé pour sortir de la nouvelle musique et un nouveau documentaire. La pop star / actrice a été aperçue en train de suivre une thérapie de vente au détail avec sa meilleure amie Raquelle Stevens le vendredi 25 novembre à West Palm Beach, en Floride. Portant un superbe manteau crème, un pantalon assorti et un haut blanc, Selena avait l’air prête pour une séance de couverture alors qu’elle riait aux côtés de Raquelle en quittant le magasin.

Comme les fans le savent, les deux sont des amis de longue date, Raquelle apparaissant même dans l’émission HBO de Selena, Séléna + Chef. En retournant la faveur, le Seuls les meurtres dans le bâtiment star arrêtée par le podcast de Raquelle Redonner à la génération plus tôt dans l’année pour discuter d’amitié.

Pendant ce temps, Selena a récemment révélé ses réflexions sur cette photo virale qu’elle a prise avec Hailey Baldwin le mois dernier, ce qui semblait prouver qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les dames après que Hailey ait épousé l’ex de Selena Justin Bieber. L’actrice a confirmé que tel était le cas lors de sa récente interview avec Vautour. Lorsqu’elle a été félicitée pour avoir pris position avec Hailey sur le fait de “passer à autre chose” en un clin d’œil, Selena a répondu : “Merci. Ouais, ce n’est pas grave. Ce n’est même pas une chose.”

Des rumeurs de mauvais sang entre Selena et Hailey circulent depuis que Selena a rompu avec Justin et Hailey l’a épousé en 2018. Les flammes ont été abondamment attisées car il n’a jamais été clair quand Selena et Justin ont officiellement rompu et Hailey et Justin a commencé à sortir ensemble. Cependant, Hailey a insisté sur le fait que leurs lignes d’amour ne se sont jamais croisées.

Elle a expliqué qu’il y avait des moments où Justin et Selena “en quelque sorte [had] un va-et-vient », mais même dans ces cas, Hailey a insisté sur le fait que Justin et Selena n’étaient pas « dans une relation » pendant cette période. Au lieu de cela, a-t-elle dit, ils «fermaient la porte» à leur relation «de va-et-vient». «Je peux dire, point final, à bout portant – je n’ai jamais été avec lui quand il était en couple avec qui que ce soit. C’est la fin. Et j’avais été impliqué avec lui depuis que j’avais 18 ans.