Selena Gomez affirme qu’elle est « correctement soignée » pour sa santé mentale

Selena Gomez se confie sur le fait qu’elle reçoit enfin « correctement des médicaments » pour sa santé mentale et physique.

Parler à La foire aux vanités Pour le numéro d’octobre du magazine, publié le 9 septembre, l’actrice et chanteuse a détaillé certains des outils qui lui ont permis de garder les pieds sur terre lorsque les choses deviennent difficiles.

La femme de 32 ans, à qui on a diagnostiqué un lupus ainsi qu’un trouble bipolaire, a expliqué qu’un de ses « mécanismes de guérison » consistait à utiliser des températures, comme de l’eau froide et des radiateurs, pour se « calmer ».

Elle a également déclaré que les exercices de santé mentale ont également été utiles tout au long de son parcours.

« Je me rappelle que je vais bien », explique-t-elle. « Je me concentre un instant. « Où suis-je ? Je suis assise au bureau. Tous ceux que j’aime sont là-bas. Il y a de la nourriture. Je peux aller manger quelque chose. Je peux faire une sieste ici avant de partir. » Je me plonge dans le présent. »

« Je suis prête à tout, il faut juste que je sois correctement soignée maintenant », a-t-elle déclaré en riant.

Emma Summerton / Vanity Fair



Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain captivantes.

Gomez a parlé ouvertement de ses complications liées au lupus, dont elle a été diagnostiquée en 2015. Elle a également révélé son diagnostic bipolaire en avril 2020 lors d’un épisode de l’émission Instagram Live de Miley Cyrus. Esprit brillantet a été transparente sur ses hauts et ses bas avec ce trouble.

Ailleurs dans son La foire aux vanités histoire, la Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble La star a expliqué qu’elle ne voulait pas être considérée comme une « victime » en ce qui concerne ses problèmes de santé mentale, qui incluent des crises de panique, de l’anxiété et une dépression débilitante.

Emma Summerton / Vanity Fair



« J’aime rappeler aux gens que je suis loin d’être là où je suis aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Mon esprit n’était pas normal et chimiquement déséquilibré, et c’était vraiment difficile. »

« Les gens m’ont traitée de victime. Cela me frustre, car être vulnérable est en fait l’une des choses les plus fortes que l’on puisse faire », a-t-elle poursuivi. « Ce discours ne va pas prendre le dessus sur ma vie. Je suis reconnaissante tous les jours. Et j’ai mes jours comme tout le monde, mais je ne suis pas une victime. J’ai juste survécu à beaucoup de choses. Il n’y a pas une partie de moi qui souhaite que quelqu’un se sente désolé pour moi. »

Après avoir parlé de son parcours personnel, Gomez a créé le Fonds d’impact rarequi sensibilise et collecte des fonds pour le soutien en matière de santé mentale des jeunes.

Et son documentaire de 2022 Selena Gomez : mon esprit et moi j’ai également examiné de près ses triomphes et ses échecs en matière de santé mentale.