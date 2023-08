Selena Gomez admet qu’elle a subi une intervention chirurgicale après s’être cassé la main – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Allocca/StarPix/Shutterstock

Selena Gomez, 31 ans, a révélé aux fans qu’elle s’était cassé la main et avait dû subir une intervention chirurgicale. La chanteuse a écrit un commentaire sur un post de fan faisant la promotion de sa nouvelle chanson, « Single Soon », et a également admis qu’elle ne se souciait pas de « vendre quoi que ce soit » et qu’elle préférait simplement être « heureuse » avec la musique qu’elle faisait. «Je me suis cassé la main et j’ai subi une opération chirurgicale», a-t-elle écrit dans le commentaire, qui a été republié ici. « Je m’en fiche de vendre quoi que ce soit. Je suis juste heureux de faire de la musique avec mes amis.

Selena n’a pas donné plus de détails sur sa blessure, comme quand et comment, mais elle semble vraiment apprécier la réaction de son nouveau single. Le talentueux artiste a récemment répondu à l’un des HollywoodVieLes publications Instagram de qui ont révélé que les fans se demandaient si la chanson parlait de sa précédente histoire d’amour avec Le weekend. « Ça ne pourrait pas être plus faux », a-t-elle répondu dans un commentaire.

Certaines paroles de « Single Soon » mentionnent en fait un « week-end », ce qui explique en partie pourquoi les fans ont supposé qu’il pourrait s’agir de The Weeknd. « Dois-je le faire au téléphone ?/ Dois-je laisser un petit mot dans la poche de son manteau ? / Ouais, peut-être que je vais juste disparaître/je ne veux pas voir une larme / Et le week-end est presque là », chante Selena dans le nouveau morceau accrocheur.

La chanson de retour épique de Selena est sortie le 25 août et a reçu des critiques élogieuses de la part des fans en ligne. Elle a également sorti un clip pour la chanson et était superbe dans un haut sans manches rose métallisé et un short en jean tout au long du long métrage épique. Sa meilleure amie Taylor Swift a montré son soutien à la nouvelle version il y a à peine deux jours en republiant un message promotionnel pour la vidéo. Elle a également ajouté sa propre légende affectueuse.

«Quand ton meilleur ami est le meilleur. Je danserai sur ça pour toujours, je pense », lit-on dans la légende. Il n’a pas fallu longtemps à Selena pour republier la réponse de Taylor dans sa propre histoire Instagram, laissant les fans ravis de leur longue amitié. Selena a également montré son soutien à Taylor en assistant à certaines de ses Tournée des époques des spectacles tout l’été.